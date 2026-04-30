Журі Венеційського бієнале подало в колективну відставку

Міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале в повному складі подало у відставку.

Члени журі зазначили, що рішення ухвалили "на підтвердження нашої Декларації про наміри, опублікованої 22 квітня 2026 року". У згаданому документі йшлось про намір не розглядати для нагород митців із "країн, лідери яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людства".

Хоч журі не називало самих країн, медіа писали, що йдеться про росію та Ізраїль, адже саме на лідерів цих країн МКС видав ордери на арешт. Як пише New York Times, ця заява викликала бурхливу реакцію – переважно з боку Ізраїлю. Так, Міністерство закордонних справ Ізраїлю після квітневої заяви журі звинуватило його у політизації виставки й називало бойкот ізраїльського художника "забрудненням світу мистецтва".

Нагадаємо, що на початку березня 2026 року стало відомо, що на 61-й Венеційській бієнале вперше з початку повномасштабної війни з’явиться російський павільйон. росіяни презентують проєкт, який називатиметься The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево, вкорінене в небі"). Колишній міністр культури рф Михайло Швидкой заявив, що російський проєкт зосереджений на тому, що "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності".

Пізніше мистецька спільнота зареєструвала петицію до Венеційської бієнале щодо участі росії. Тоді стало відомо, що комісаркою російського павільйону стала Анастасія Карнєєва – дочка Миколи Волобуєва, який очолює російську державну корпорацію "Ростех" і є колишнім генералом ФСБ.