Рим надасть €10 млн для української енергосистеми

Кошти підуть на ремонт і відновлення критичної інфраструктури.

Італія виділила Україні додаткові 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

Кошти спрямують на проведення ремонтних робіт в енергетичному секторі, який зазнав пошкоджень внаслідок російських атак, оголосили в уряді України.

Відповідну угоду у четвер підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що раніше Рим вже спрямував до Фонду підтримки енергетики 13 млн євро.

За його словами, нове фінансування є важливим внеском у стабільність енергосистеми та безпеку мільйонів українців.

Нещодавно також стало відомо, що ООН надав Україні $500 млн на відновлення енергетики.