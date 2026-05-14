Рютте запропонував союзникам НАТО новий механізм підтримки України – Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників по альянсу виділяти Україні допомогу на рівні 0,25% ВВП. Така пропозиція може відкрити для Києва доступ до десятків мільярдів доларів додаткової підтримки.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Рютте порушив це питання під час закритої зустрічі послів НАТО наприкінці минулого місяця. Пропозицію обговорювали в межах підготовки до липневого саміту альянсу в Туреччині.

Якщо союзники підтримають ідею, щорічна допомога Україні може фактично зрости втричі – до 143 млрд доларів. Такі розрахунки базуються на оцінках НАТО щодо сукупного ВВП країн альянсу.

Для порівняння, минулого року Україна отримала від союзників близько 45 млрд доларів безпекової допомоги. Йдеться про закупівлю зброї, інвестиції в українські оборонні компанії та програми придбання американського озброєння для Києва.

Пропозиція Рютте стала відповіддю на невдоволення країн Північної та Балтійської Європи, а також Нідерландів і Польщі. Ці держави виділяють на підтримку України значно більшу частку свого ВВП, ніж великі економіки Західної та Південної Європи.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас підтвердила, що питання нерівномірного навантаження регулярно порушується на закритих зустрічах.

Рютте намагається забезпечити стабільну підтримку України й водночас зменшити розбіжності всередині НАТО. Допомога Києву опинилася в складній ситуації після того, як Дональд Трамп призупинив майже всю нову військову підтримку США, переклавши основний тягар на європейських союзників.

"Ми їдемо на саміт в Анкарі, який, звичайно ж, буде значною мірою присвячений Україні – підтримці її максимально сильної позиції", – заявив Рютте.

Водночас пропозиція вже викликала скепсис у частини союзників, зокрема у Франції та Великої Британії. Тому малоймовірно, що її ухвалять у нинішньому вигляді.

Для будь-якої загальноальянської цілі потрібна згода всіх членів НАТО. Ідея про 0,25% ВВП – лише один із варіантів, які зараз розглядають перед самітом 7−8 липня.

Додаткове ускладнення полягає в тому, що частина країн НАТО, які також входять до ЄС, хоче зарахувати свої внески в нещодавно схвалений кредит Україні на 90 млрд євро. Із цієї суми 60 млрд євро мають піти на військові потреби.

За словами дипломатів, міністри закордонних справ НАТО можуть обговорити це питання наступного тижня на зустрічі у шведському Гельсінгборзі.