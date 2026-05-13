Учасники саміту в Бухаресті підтримали посилення допомоги Україні

13 травня 2026, 20:53
Угорщина єдина утрималася від підписання декларації, однак з технічних причин.

За підсумками саміту Бухарестської дев'ятки та північних членів НАТО у Бухаресті 13 травня було прийнято спільну заяву.

Заява опублікована на сайті президента Румунії.

У документі зазначено, що росія є і залишатиметься найважливішою довгостроковою загрозою безпеці членів Альянсу. Країни-підписанти засудили "вкрай конфронтаційні дії" москви, зокрема саботаж, кібератаки та гібридні операції, а також повторні порушення повітряного простору на Східному фланзі, які підкреслюють необхідність зміцнення протиповітряної оборони НАТО.

Щодо України, союзники підтвердили підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також євроатлантичних прагнень країни. "Ця підтримка є також інвестицією у нашу власну безпеку", – наголошується у заяві. Окремо підтверджено відданість задоволенню оборонних потреб України, зокрема в рамках ініціативи НАТО PURL.

Союзники також підтримали "справедливий і тривалий мир" відповідно до міжнародного права та з надійними гарантіями безпеки, висловили вдячність США за мирні зусилля і закликали посилити тиск на росію, щоб вона припинила агресію та взяла участь у переговорах.

Угорщина єдина заявила про конструктивне утримання і не прийняла формулювання декларації як узгоджене, однак з технічних причин: новий уряд країни ще тільки формується.

