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Шість країн підтвердили внески до оборонної ініціативи PURL – Зеленський

03 червня 2026, 18:09
Шість країн підтвердили внески до оборонної ініціативи PURL – Зеленський
https://www.president.gov.ua/
Також він розповів, що триває діалог із чинною американською адміністрацією щодо ліцензій на випуск ЗРК Patriot.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шість країн підтвердили готовність зробити внески до ініціативи PURL.

Про це він повідомив під час спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

"Сьогодні є рішення кількох країн – шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які, не будемо говорити. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити, у Сполучених Штатів Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що важливим є формат Drone Deal. За словами глави держави, Україна співпрацює з партнерами, щоби зробити його дієвим.

Крім того, Зеленський наголосив, що Європі потрібно активніше рухатися в напрямку створення власних антибалістичних засобів.

"Вже ми працюємо з кількома країнами – з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей. Це дуже важкий проєкт, але він дуже потрібен", – зазначив президент.

Він розповів, що триває діалог із чинною американською адміністрацією щодо ліцензій на випуск ЗРК Patriot, щоб можна було їх виробляти в Україні або разом із партнерами у НАТО.

"Це абсолютно здоровий шлях збільшити нашу спільну силу. Це співпадає з наявним курсом президента Сполучених Штатів на те, щоб Європа більше могла робити сама для свого захисту. Ми будемо і надалі на цьому зосереджені", – каже Зеленський.

НАТОпідтримка УкраїниВолодимир ЗеленськийPURL

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