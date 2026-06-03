Шість країн підтвердили внески до оборонної ініціативи PURL – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що шість країн підтвердили готовність зробити внески до ініціативи PURL.
Про це він повідомив під час спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції в Києві, передає Укрінформ.
"Сьогодні є рішення кількох країн – шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які, не будемо говорити. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити, у Сполучених Штатів Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом", – сказав Зеленський.
Також він зазначив, що важливим є формат Drone Deal. За словами глави держави, Україна співпрацює з партнерами, щоби зробити його дієвим.
Крім того, Зеленський наголосив, що Європі потрібно активніше рухатися в напрямку створення власних антибалістичних засобів.
"Вже ми працюємо з кількома країнами – з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей. Це дуже важкий проєкт, але він дуже потрібен", – зазначив президент.
Він розповів, що триває діалог із чинною американською адміністрацією щодо ліцензій на випуск ЗРК Patriot, щоб можна було їх виробляти в Україні або разом із партнерами у НАТО.
"Це абсолютно здоровий шлях збільшити нашу спільну силу. Це співпадає з наявним курсом президента Сполучених Штатів на те, щоб Європа більше могла робити сама для свого захисту. Ми будемо і надалі на цьому зосереджені", – каже Зеленський.