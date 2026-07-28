росія і КНДР будують міст, який може стати військовим коридором

Нова інфраструктура спростить перекидання військових вантажів між москвою і Пхеньяном.

росія та Північна Корея завершують будівництво першого автомобільного мосту між країнами через річку Тумен.

За оцінками української правозахисної організації Truth Hounds, нова інфраструктура може бути призначена не лише для торгівлі, а й для створення прихованого логістичного маршруту для військових поставок, пише The Guardian.

Міст завдовжки близько 1 кілометра та завширшки 7 метрів є частиною прикордонного переходу протяжністю 4,7 кілометра разом із під’їзними дорогами. москва і Пхеньян заявляють, що проєкт має розширити торгівлю та туризм між країнами.

Водночас дослідження Truth Hounds, надане The Guardian, ставить під сумнів економічне призначення мосту. Автори розслідування вважають, що автомобільний маршрут може спростити переміщення військових вантажів між рф та КНДР і бути менш помітним для супутникового спостереження.

Керівник дослідження Назар Мюхун пояснив, що автомобільні перевезення складніше відстежувати, ніж залізничні. Вантажівки можуть рухатися різними маршрутами, а їх завантаження і розвантаження можна проводити у багатьох місцях, тоді як залізничний транспорт залежить від обмеженої кількості вузлів.

За оцінками Truth Hounds, економічна доцільність мосту також викликає питання. Вартість будівництва переходу оцінюють у понад 100 мільйонів доларів, тоді як двостороння торгівля росії та КНДР у 2024 році становила близько 34 мільйонів доларів.

У розслідуванні зазначається, що міст може використовуватися для переміщення військових, будівельних бригад і ресурсів між країнами. Водночас росія та КНДР офіційно не повідомляли про військове призначення цього об’єкта.

Північна Корея останнім часом посилює підтримку росії у війні проти України. Київ заявляв, що Пхеньян може готувати нові поставки озброєння та направлення додаткових військових для допомоги москві.

Навесні ми писали, що Пхеньян постачає зброю москві на мільярди.