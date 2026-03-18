Пхеньян постачає зброю москві на мільярди – Bloomberg

18 березня 2026, 18:24
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Вартість угоди може сягати $14 млрд, здебільшого у формі секретних розробок.

Північна Корея передала росії озброєння та військовий контингент для війни в Україні на суму від 7,7 до 14,4 мільярда доларів, причому більша частина компенсації – у формі секретних військових технологій. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на дослідження Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї.

Постачання розпочалося у серпні 2023 року і з вересня стало масштабним. 

За даними аналітиків, кремль розраховувався не лише грошима, а й передавав Пхеньяну секретні розробки та високоточні компоненти, які неможливо зафіксувати супутниковим спостереженням.

Війна в Україні сприяла економічному зростанню КНДР: у 2024 році ВВП країни зріс на 3,7% – найвищий показник із 2016 року. 

Важка промисловість і будівництво працюють на максимумі, але країна залишаються однією з найбідніших у світі: її економіка становить лише 1,7% від економіки Південної Кореї, а середній дохід громадянина КНДР – 3,4% від доходу південнокорейця.

 
