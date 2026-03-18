Пхеньян постачає зброю москві на мільярди – Bloomberg

Північна Корея передала росії озброєння та військовий контингент для війни в Україні на суму від 7,7 до 14,4 мільярда доларів, причому більша частина компенсації – у формі секретних військових технологій.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на дослідження Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї.

Постачання розпочалося у серпні 2023 року і з вересня стало масштабним.

За даними аналітиків, кремль розраховувався не лише грошима, а й передавав Пхеньяну секретні розробки та високоточні компоненти, які неможливо зафіксувати супутниковим спостереженням.

Війна в Україні сприяла економічному зростанню КНДР: у 2024 році ВВП країни зріс на 3,7% – найвищий показник із 2016 року.

Важка промисловість і будівництво працюють на максимумі, але країна залишаються однією з найбідніших у світі: її економіка становить лише 1,7% від економіки Південної Кореї, а середній дохід громадянина КНДР – 3,4% від доходу південнокорейця.