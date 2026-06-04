Після війни в Україні відносини Вашингтона і москви можуть покращитися – Рубіо

Держсекретар назвав контакти з москвою "зрілою дипломатією", незалежно від того, подобаються дії рф чи ні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відносини між Вашингтоном і москвою можуть потеплішати після завершення війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.

За словами Рубіо, США зобов'язані підтримувати зв'язок з державою, яка має другий за величиною ядерний арсенал у світі – незалежно від того, чи подобаються їм дії росії. "Ми просто робимо це незалежно від того, подобається нам те, що вони роблять, чи ні, тому що це дано. Я мав кілька розмов з міністром закордонних справ Лавровим, і ми повинні це робити, тому що це зріла дипломатія", – наголосив він.

Держсекретар також підкреслив, що у двосторонніх відносинах США та росії є питання, які не пов'язані з Україною, а розмова Трампа з путіним – це не поступка, як вважалося раніше. "Я думаю, що наші стосунки з ними стануть більш дружніми та легшими для розвитку після завершення війни в Україні", – додав Рубіо.