НАТО обговорює новий пакет військової підтримки України на €70 млрд

30 млрд євро надійдуть із кредиту ЄС, ще 40 млрд, з двосторонніх внесків союзників, однак обговорення поки на початковій стадії.

Країни НАТО розглядають можливість ухвалення нового зобов'язання щодо військової допомоги Україні у вигляді 70 млрд євро. Повідомити про таку допомогу, у разі її схвалення, планують під час саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня.

Про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох дипломатів Альянсу.

Пропозиція, поширена Німеччиною минулого місяця, передбачає новий механізм для підвищення прозорості фінансування України. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на непропорційно великі витрати на підтримку Києва. "Ключовим є отримання від Анкари твердого зобов'язання продовжувати надавати Україні важливу підтримку на стійкій та більш справедливій основі", – заявив один із високопоставлених дипломатів НАТО.

Нова ціль фінансування не складатиметься виключно з нових коштів. За словами двох дипломатів, 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого дворічного кредиту ЄС для України на суму 90 млрд євро, а ще 40 млрд євро виділять за рахунок двосторонніх зобов'язань. Водночас деякі союзники побоюються, що країни можуть вважати кредит ЄС заміною власних внесків. "Додавання двосторонньої підтримки до цього кредиту є абсолютно вирішальним", – заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стеренгард.

Дебати про зміцнення підтримки України набули нової актуальності на тлі зміщення балансу сил у війні на користь Києва. За президентства Трампа США припинили майже всю нову військову допомогу Україні. Згідно з доповіддю Кільського інституту, опублікованою 4 червня, європейські країни виділяли Києву 2 млрд євро на місяць на військову допомогу з січня по квітень, що значно менше, ніж 2,4 млрд євро на місяць за той самий період 2025 року.

Посол України в НАТО Альона Гетманчук заявила, що будь-які нові зобов'язання мають зосередитися на пріоритетах Києва, зокрема протиповітряній обороні, виробництві дронів, ракет та боєприпасів збільшеної дальності. "Доки Україна не отримає ефективних гарантій безпеки, ми можемо покладатися лише на фінансові гарантії, надані нашими партнерами", – сказала вона.