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У річницю катастрофи MH17 ЄС закликав москву визнати відповідальність

17 липня 2026, 14:33
У річницю катастрофи MH17 ЄС закликав москву визнати відповідальність
Фото: reuters.com
росія має визнати свою відповідальність і сприяти притягненню винних до відповідальності.

У 12-ті роковини збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines Європейський Союз закликав росію визнати відповідальність за катастрофу та повністю співпрацювати у встановленні справедливості.

Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, оприлюдненій від імені Європейського Союзу.

"17 липня ми вшановуємо пам'ять 298 невинних людей, зокрема 80 дітей із 17 країн, більшість із яких були громадянами Європи. Ми висловлюємо найглибші співчуття їхнім родинам і близьким", – зазначила Каллас.

У ЄС наголосили, що повністю підтримують міжнародні зусилля зі встановлення правди, справедливості та притягнення винних до відповідальності відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН №2166.

У заяві також привітали рішення Європейського суду з прав людини від 9 липня 2025 року та Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) від 12 травня 2025 року, якими рф визнано відповідальною за збиття літака та загибель усіх 298 людей на борту.

"ЄСПЛ одноголосно постановив, що російська Федерація порушила Європейську конвенцію з прав людини. Тепер суд може визначити наслідки цих порушень і розмір відшкодування збитків", – наголосили в ЄС.

У Брюсселі нагадали, що Рада ІКАО також встановила порушення росією міжнародного права через застосування зброї проти цивільного літака та зобов'язала Москву провести переговори з Австралією та Нідерландами щодо повного відшкодування збитків.

Австралія та Нідерланди офіційно звернулися до рф із пропозицією розпочати такі переговори, однак Москва не відповіла. Натомість у вересні 2025 року РФ оскаржила рішення Ради ІКАО в Міжнародному суді ООН.

"Рішення ЄСПЛ та Ради ІКАО є важливими кроками до встановлення правди, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17, їхніх родичів і близьких. Європейський Союз повторює свій заклик до російської Федерації визнати свою відповідальність за цю трагедію та повною мірою співпрацювати у зусиллях щодо забезпечення справедливості", – йдеться у заяві.

На початку року ЄСПЛ відхилив скаргу щодо відповідальності України за збитий MH17.

 
ЄвросоюзMH17Росія

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