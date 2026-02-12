ЄСПЛ відхилив скаргу щодо відповідальності України за збитий MH17

Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу родичів загиблих у катастрофі MH17.

Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною групу скарг проти України, поданих родичами трьох загиблих пасажирів рейсу MH17. Позивачі стверджували, що українська влада не закрила повністю повітряний простір над зоною бойових дій, чим порушила статтю 2 Європейської конвенції з прав людини (право на життя).

Про це йдеться у опублікованому рішенні.

На думку позивачів, Україна мала знати про наявність у підконтрольних росії збройних формувань озброєння, здатного уразити цивільний літак на висоті понад 10 км, з огляду на триваючий збройний конфлікт та військові можливості рф.

Суд, однак, не погодився з аргументами про те, що позивачі не могли ефективно звернутися до українських судів. ЄСПЛ зазначив, що національне законодавство передбачає можливість подання позовів, зокрема іноземцями. Також Суд звернув увагу, що після Скнилівської трагедії Україна забезпечила ефективне розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Окремо Суд нагадав, що 17 липня 2014 року Україна ініціювала розслідування щодо авіаційної безпеки, яке згодом було передано Раді з безпеки Нідерландів (Dutch Safety Board).

ЄСПЛ зазначив, що не може спекулювати, чи знали або мали знати українські органи цивільної авіації про наявність у бойовиків ЗРК "Бук" станом на день катастрофи. Суд також нагадав висновки розслідування в Гаазі, згідно з якими установка "Бук" була доставлена з рф на окуповану територію України лише ввечері 16 липня 2014 року.

У підсумку ЄСПЛ дійшов висновку, що заявники не вичерпали національні засоби правового захисту перед зверненням до міжнародної інстанції, і визнав скаргу неприйнятною.

Зазначимо, що восени 2025 росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17.