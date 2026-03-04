Посли ЄС проведуть неформальну зустріч, де обговорять питання розширення блоку і вступ України

Дипломати обговорять методологію розширення Євросоюзу.

На 4 березня запланована неформальна вечеря для послів держав-членів ЄС.

Дипломати зберуться у Брюсселі, щоб обговорити можливі зміни до методології розширення ЄС.

До послів долучаться представники Європейської комісії. Говоритимуть і про методологію розширення блоку, і про її можливе реформування, а також проблематику вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу. Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують росії.