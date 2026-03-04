Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Посли ЄС проведуть неформальну зустріч, де обговорять питання розширення блоку і вступ України

04 березня 2026, 18:55
Фото: afp.com
Дипломати обговорять методологію розширення Євросоюзу.
На 4 березня запланована неформальна вечеря для послів держав-членів ЄС.
 
Про це пише "Європейська правда".
 
Дипломати зберуться у Брюсселі, щоб обговорити можливі зміни до методології розширення ЄС.
 
До послів долучаться представники Європейської комісії. Говоритимуть і про методологію розширення блоку, і про її можливе реформування, а також проблематику вступу України до ЄС.
 
Нагадаємо, що Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу. Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують росії.
