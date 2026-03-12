Україна отримає від ЄС вимоги до останніх трьох перемовних кластерів 17 березня

Це дозволить вести переговори на технічному рівні за шістьма кластерами одночасно.

17 березня представники ЄС передадуть українській делегації перелік конкретних вимог для виконання останніх трьох перемовних кластерів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на джерела.

Це дозволить Україні вести переговори на технічному рівні за всіма шістьма кластерами одночасно. Йдеться про передачу проєктів спільних переговорних позицій (DCP) щодо кластера №3 "Конкурентоспроможність та зростання", №4 "Зелений порядок денний та стале сполучення", а також №5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Зустріч відбудеться у форматі неформального сніданку на полях засідання Ради ЄС із загальних питань. Очікується, що українську сторону представлятиме віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Цей крок ЄС встановлює чіткий перелік необхідних реформ та змін у законодавстві для кожної галузі. Аналогічну процедуру 17 березня пройде і Молдова, що підкреслює синхронність руху обох держав до членства у Євросоюзі.