Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримає від ЄС вимоги до останніх трьох перемовних кластерів 17 березня

12 березня 2026, 18:33
Україна отримає від ЄС вимоги до останніх трьох перемовних кластерів 17 березня
Це дозволить вести переговори на технічному рівні за шістьма кластерами одночасно.
17 березня представники ЄС передадуть українській делегації перелік конкретних вимог для виконання останніх трьох перемовних кластерів.
 
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на джерела.
 
Це дозволить Україні вести переговори на технічному рівні за всіма шістьма кластерами одночасно. Йдеться про передачу проєктів спільних переговорних позицій (DCP) щодо кластера №3 "Конкурентоспроможність та зростання", №4 "Зелений порядок денний та стале сполучення", а також №5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". 
 
Зустріч відбудеться у форматі неформального сніданку на полях засідання Ради ЄС із загальних питань. Очікується, що українську сторону представлятиме віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
 
Цей крок ЄС встановлює чіткий перелік необхідних реформ та змін у законодавстві для кожної галузі. Аналогічну процедуру 17 березня пройде і Молдова, що підкреслює синхронність руху обох держав до членства у Євросоюзі.
ЄСвійна в Українівступ в ЄС

Останні матеріали

Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється