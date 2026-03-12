​Румунія підтримає будь-який механізм, який розблокує €90 млрд для України – президент

Румунія підтримає будь-який юридичний механізм, який розблокує 90 млрд євро європейського кредиту для України, який заветували Угорщина та Словаччина.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, в рамках його офіційного візиту в Румунію.

"Йдеться про надзвичайно серйозне питання - про позику, яка має дозволити Україні, з одного боку, у цивільній сфері, а особливо у військовій, відповісти на ті потреби, які вона має. Тому неприйнятно, щоб рішення, ухвалене у форматі 27 країн, оскаржувалося через два, три або чотири тижні", - сказав румунський лідер.

Нікушор Дан заявив, що Україна матиме повну підтримку Румунії у подоланні вето Угорщини на виділення європейського кредиту.

"Як ви знаєте, від сьогодні за тиждень відбудеться зустріч Європейської ради. Україна і це конкретне питання включені до порядку денного цієї зустрічі. Європейська комісія запропонує кілька юридичних варіантів, щоб вийти з цього глухого кута. І Румунія підтримає будь-який юридичний варіант, який дозволить вийти з блокування з боку Угорщини та Словаччини, тому що, повторюю, неможливо, щоб рішення, яке вже було ухвалене, пізніше ставиться під сумнів", - пояснив Нікушор Дан.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала виділення 90 млрд євро кредиту для України, який був узгоджений минулого року.