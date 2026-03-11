Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico

Євросоюз готується фінансово підтримати Україну, навіть якщо Угорщина та Словаччина й далі блокуватимуть спільний кредит ЄС. Країни Балтії та Північної Європи розробили резервний план двосторонніх позик на загальну суму 30 млрд євро, який не потребує одностайного схвалення всіх членів блоку. Водночас Брюссель сподівається, що після угорських виборів 12 квітня ситуацію вдасться розблокувати – незалежно від того, чи переможе Орбан, чи програє.

Україна отримає гроші від країн ЄС для фінансування воєнних потреб, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати обіцяний кредит у розмірі 90 млрд євро, пише Politico із посиланням на двох дипломатів ЄС.

Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня, сподіваючись переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо дотриматися своєї обіцянки схвалити кредит, який має забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні для продовження боротьби проти російського вторгнення до кінця 2027 року.

Поза тим, якщо обидва відмовляться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план надати Україні достатньо коштів, щоб утримати її на плаву впродовж першої половини цього року, повідомили два дипломати ЄС, обізнані з перебігом переговорів.

Загальна сума, що розглядається, становить 30 млрд євро, заявив інший учасник перемовин. Оскільки це будуть двосторонні позики, вони не потребуватимуть схвалення ЄС. Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен повідомив у вівторок своїм колегам, що його уряд передбачив виділення Києву 3,5 млрд євро на рік у вигляді двосторонньої підтримки до 2029 року, поінформували Politico ще двоє дипломатів.

Будапешт або будь-яка інша столиця ЄС може заблокувати кредит у розмірі 90 млрд євро, незважаючи на те, що вже погодилася схвалити його в грудні, оскільки один із необхідних законопроєктів, який має бути ухвалений перед виплатою коштів, вимагає схвалення всіх країн-членів.

"Це не перший раз, коли ми стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною, – заявив у вівторок комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс у відповідь на запитання Politico. – Ми надамо цей кредит так чи інакше".

Ідея надання Україні індивідуального фінансування від кожної окремої країни блоку обговорювалася ще до грудневого саміту, на якому лідери всіх держав-членів домовилися просувати єдиний кредит ЄС. На той момент варіант індивідуальних кредитів вважався неприйнятним, оскільки він підривав солідарність Євросоюзу з Україною та оголював глибокі розколи всередині блоку.

Але, як зауважує Politico, якщо Орбан відмовиться відступити від своєї позиції, це може виявитися єдиним можливим шляхом.

Україна має гроші до травня

Як зазначає видання, потреби Києва у фінансуванні зменшилися після того, як Міжнародний валютний фонд наприкінці минулого місяця схвалив кредит на суму 8,1 млрд доларів, одразу виплативши 1,5 млрд доларів. Країна повинна мати достатньо коштів, щоб зберегти платоспроможність до початку травня, повідомили виданню четверо людей, обізнаних із фінансами Києва.

Попередні оцінки ЄС свідчили, що Київ збанкрутує наприкінці березня, що поставило б його у вкрай невигідне становище перед російськими силами та на тлі тривалих мирних переговорів під керівництвом США, а отже – підвищувало б терміновість отримання кредитної лінії Євросоюзу на 90 млрд євро.

Politico стверджує, що кредит виглядав гарантованим аж до кінця січня, коли росіяни пошкодили трубопровід "Дружба", який транспортує російську нафту через Україну до Угорщини та Словаччини. Видання нагадує, що Будапешт і Братислава звільнені від санкцій ЄС на російську нафту.

Орбан звинуватив Україну в навмисному затягуванні ремонту трубопроводу з політичних міркувань і відмовився від зобов'язання, взятого на грудневому саміті, безперешкодно схвалити кредит для України. Угорський лідер також заблокував 20-й пакет санкцій ЄС проти росії, для ухвалення якого потрібна одностайна підтримка лідерів усіх 27 країн ЄС.

Орбан, який невдовзі має пройти через вирішальні національні вибори 12 квітня, будує свою передвиборчу кампанію на антиукраїнській платформі. Його політична партія "Фідеш" значно відстає у рейтингах від опозиційної партії "Тіша".

Президент України Володимир Зеленський, який спростував звинувачення в тому, що Київ навмисно зволікає з ремонтом трубопроводу з політичних міркувань, минулого тижня сказав журналістам, що, хоча й не хоче цього робити, міг би відновити постачання нафти через "Дружбу" "за місяць або півтора" – тобто якраз після угорських виборів.

Минулого місяця Зеленський заявив, що Україна не ремонтує трубопровід, оскільки росія неодноразово завдавала по ньому ударів, зокрема під час ремонтних робіт.

Очікування угорських виборів

Розрахунок як у Києві, так і в Брюсселі полягає в тому, що, якщо Орбан програє вибори, лідер опозиції Петер Мадяр може бути більш схильним до схвалення кредиту для України – особливо якщо трубопровід "Дружба" буде відремонтовано або якщо Угорщина отримає якийсь інший стимул від ЄС, повідомили троє дипломатів.

Хоча Мадяр робив критичні заяви щодо України під час виборчої кампанії та, як і Орбан, виключав відправку військ або постачання зброї, він визнав росію агресором у війні. Дипломати зазначили, що сподіваються на його зацікавленість у розблокуванні заморожених коштів ЄС для Угорщини.

Ще один можливий стимул: Угорщина подала заявку на отримання кредитів у розмірі 16 млрд євро в рамках програми ЄС SAFE, яка надає кошти країнам, що купують зброю оптом. Європейська комісія ще не схвалила її.

Якщо Орбан всупереч прогнозам виграє вибори, ЄС сподівається, що він відступить, оскільки йому більше не потрібно буде розпалювати антиукраїнські настрої для залучення виборців, зазначили троє дипломатів.

У Брюсселі вважають, що словацький лідер Фіцо, який об'єднався з Орбаном для блокування кредиту, є меншою перешкодою, повідомили відразу двоє інших посадовців ЄС. У неділю Фіцо пообіцяв заблокувати кредит, якщо трубопровід "Дружба" не буде відремонтовано, і навіть якщо Орбан програє вибори.

У вівторок Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі на полях Саміту з ядерної енергетики та, схоже, відступив від своєї жорсткої позиції. У відеозверненні в соціальних мережах словацький прем'єр заявив, що вони "обговорили необхідність відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини", і додав, що "радий, що з цього питання ми з Європейською комісією маємо однакову думку".

Посадовець ЄС заявив, що тривають переговори, щоб переконати Фіцо піти назустріч, і є прогрес у цьому напрямі.

Джерело: Politico