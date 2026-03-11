Іран заявив про "найсильнішу" атаку на американські бази

КВІР стверджує, що атакував бази Аль-Удейд у Катарі, Кемп-Аріфджан у Кувейті та Харір в Іраку.

Іран 11 березня провів серію атак проти ізраїльських і американських цілей на Близькому Сході. Державне іранське медіа заявило, що це були "найінтенсивніші і найважчі" удари від початку конфлікту.

Про це пише BBC з посиланням на AFP.

Ізраїль повідомив про виявлення ракет. Саудівська Аравія сказала, що перехопила та знешкодила два дрони, що прямували на нафтовий об'єкт.