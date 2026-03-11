Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран заявив про "найсильнішу" атаку на американські бази

11 березня 2026, 10:57
Іран заявив про
Фото: DW
КВІР стверджує, що атакував бази Аль-Удейд у Катарі, Кемп-Аріфджан у Кувейті та Харір в Іраку.
Іран 11 березня провів серію атак проти ізраїльських і американських цілей на Близькому Сході. Державне іранське медіа заявило, що це були "найінтенсивніші і найважчі" удари від початку конфлікту.
 
Про це пише BBC з посиланням на AFP. 
 
Ізраїль повідомив про виявлення ракет. Саудівська Аравія сказала, що перехопила та знешкодила два дрони, що прямували на нафтовий об'єкт. 
 
Також сирени лунали в Бахрейні, де розташована штаб-квартира американського морського флоту. Згідно з іранськими заявами, також КВІР атакував американські бази Аль-Удейд у Катарі, Кемп-Аріфджан у Кувейті та Харір в Іраку. 
 
Коментарів від американської сторони поки не було. 
 
Війна на Близькому Сході триває з 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали спільних ударів по іранських об’єктах. Внаслідок атак загинули десятки представників іранської влади, зокрема верховний лідер Алі Хаменеї.

 

