Канада не братиме участь у війні проти Ірану

Прем'єр-міністр Марк Карні відкинув можливість приєднання країни до операції США та Ізраїлю.

Очільник канадського уряду Марк Карні під час виступу у парламенті заперечив сценарій участі країни у війні на Близькому Сході.

Прем'єр-міністр заявив про підтримку дій, які "завадять Ірану розвивати ядерну програму та експортувати тероризм". Водночас політик підкреслив, що Канада наразі не залучена до наступу Сполучених Штатів та Ізраїлю і не має намірів змінювати цю позицію.

Припущення щодо можливого вступу Канади у війну з'явилися на тлі заяви начальниці Штабу оборони країни Дженні Каріньян про те, що в разі отримання запиту від партнерів з Аравійського півострова про сприяння у відбитті іранських атак Оттава могла б "допомогти дружнім державам".