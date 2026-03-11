Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада не братиме участь у війні проти Ірану

11 березня 2026, 08:55
Канада не братиме участь у війні проти Ірану
Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Марк Карні відкинув можливість приєднання країни до операції США та Ізраїлю.
Очільник канадського уряду Марк Карні під час виступу у парламенті заперечив сценарій участі країни у війні на Близькому Сході.
 
Про пише Укрінформ.
 
Прем'єр-міністр заявив про підтримку дій, які "завадять Ірану розвивати ядерну програму та експортувати тероризм". Водночас політик підкреслив, що Канада наразі не залучена до наступу Сполучених Штатів та Ізраїлю і не має намірів змінювати цю позицію.
 
Припущення щодо можливого вступу Канади у війну з'явилися на тлі заяви начальниці Штабу оборони країни Дженні Каріньян про те, що в разі отримання запиту від партнерів з Аравійського півострова про сприяння у відбитті іранських атак Оттава могла б "допомогти дружнім державам".
війна в Україніросія окупантиКанада

