США попросили Ізраїль припинити удари по нафтових об'єктах Ірану

Сполучені Штати попросили Ізраїль припинити удари по енергетичних об'єктах в Ірані, зокрема й по нафтовій інфраструктурі.

Нещодавно ізраїльські літаки завдали ударів по іранських нафтосховищах. Удари спричинили дефіцит бензину та значні забруднення: величезні клуби диму, темні масляні плями після опадів.

Зараз, за даними Axios, Сполучені Штати просять Ізраїль припинити такі удари й наводять причини цього запиту:

такі удари шкодять іранському населенню, значна частина якого виступає проти режиму;

Трамп прагне співпрацювати з нафтовим сектором Ірану після війни;

удари можуть спровокувати масові іранські атаки у відповідь на енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки.

Видання зазначає, що таке прохання США є першим випадком, коли адміністрація Трампа стримує Ізраїль з моменту початку спільної операції двох країн проти Ірану 28 лютого.

Джерело Axios повідомило, що президент США Дональд Трамп розглядає удари по енергетичних і нафтових об'єктах Ірану як "останній варіант" — захід, який слід застосовувати лише у разі, якщо Іран першим навмисно атакує нафтові об'єкти в Перській затоці.

Іран вже атакував дронами енергооб'єкти Перської затоки, однак значної шкоди завдано не було. США побоюються, що нові удари по іранській нафті можуть змінити цю ситуацію і призвести до ще більшого зростання цін.