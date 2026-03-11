Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США попросили Ізраїль припинити удари по нафтових об'єктах Ірану

11 березня 2026, 08:33
Фото: UNSPLASH
Удари спричинили дефіцит бензину та значні забруднення: величезні клуби диму, темні масляні плями після опадів.
Сполучені Штати попросили Ізраїль припинити удари по енергетичних об'єктах в Ірані, зокрема й по нафтовій інфраструктурі.
 
Про це пише Axios з посиланням на трьох обізнаних джерел.
 
Нещодавно ізраїльські літаки завдали ударів по іранських нафтосховищах. Удари спричинили дефіцит бензину та значні забруднення: величезні клуби диму, темні масляні плями після опадів.
 
Зараз, за даними Axios, Сполучені Штати просять Ізраїль припинити такі удари й наводять причини цього запиту:
  • такі удари шкодять іранському населенню, значна частина якого виступає проти режиму;
  • Трамп прагне співпрацювати з нафтовим сектором Ірану після війни;
  • удари можуть спровокувати масові іранські атаки у відповідь на енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки.
 
Видання зазначає, що таке прохання США є першим випадком, коли адміністрація Трампа стримує Ізраїль з моменту початку спільної операції двох країн проти Ірану 28 лютого.
 
Джерело Axios повідомило, що президент США Дональд Трамп розглядає удари по енергетичних і нафтових об'єктах Ірану як "останній варіант" — захід, який слід застосовувати лише у разі, якщо Іран першим навмисно атакує нафтові об'єкти в Перській затоці.
 
Іран вже атакував дронами енергооб'єкти Перської затоки, однак значної шкоди завдано не було. США побоюються, що нові удари по іранській нафті можуть змінити цю ситуацію і призвести до ще більшого зростання цін.

 

