Зеленський розповів про тристоронні переговори та допомогу на Близькому Сході

Переговори, які мали відбутися 5–6 березня в Абу-Дабі, були перенесені через початок війни на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, торкнувшись кількох ключових тем: тристоронніх переговорів України, США і росії, української військової допомоги арабським країнам, арешту інкасаторів Ощадбанку в Угорщині та ситуації на фронті.

Переговори України, США і росії

Переговори, які мали відбутися 5–6 березня в Абу-Дабі, були перенесені через початок війни на Близькому Сході. Наступна спроба провести зустріч у Туреччині 10–11 березня також була відкладена на прохання США. Наразі очікується, що переговори відбудуться наступного тижня в Туреччині або Швейцарії.

Зеленський наголосив, що росія веде діалог із США щодо зняття санкцій, але Україна впевнена, що Штати не погодяться на поступки. Президент США Дональд Трамп раніше анонсував зняття санкцій із «певних країн» для стабілізації цін на нафту. Деталі розмови Трампа з путіним 9 березня Україні не передавали.

Українська військова допомога на Близькому Сході

Україна відправила три укомплектовані команди для боротьби з дронами до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії. Крім того, експерти з українських дронів прибули до Йорданії для захисту американських баз.

В обмін на допомогу Україна пропонує США фінансування виробництва дронів для експорту та постачання ракет для систем ППО Patriot. Зеленський зазначив, що для самостійного виробництва антибалістичних ракет Україні потрібні ліцензії США, на які поки що немає відповіді. Наявність таких ліцензій дозволила б Україні забезпечувати ракети не лише для себе, а й для Європи.

Інші заяви президента

Затримання інкасаторів в Угорщині: Зеленський назвав інцидент бандитизмом і закликав Європу не мовчати.

Ситуація на Сумщині та Харківщині: Загрози нового наступу наразі немає, але росія не відмовилася від ідеї створення "буферної зони". Раніше повідомлялося про викрадення 19 жителів села Сопич та вивезення їх до росії.

Успішний удар ЗСУ у Брянську: Президент підтвердив інформацію про операцію, про яку доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Моніторингові канали повідомляють, що було пошкоджено одне з найбільших підприємств мікроелектроніки росії — "Кремній Ел".

Президент підкреслив, що Україна продовжує зміцнювати оборону та вести активну дипломатичну роботу для підтримки своєї безпеки та союзників.