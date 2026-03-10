Міністр оборони США закликав росію не втручатися у війну з Іраном

Міністр оборони США також анонсував, що 10 березня стане "найінтенсивнішим днем" американських ударів по Ірану.

Міністр оборони США Піт Ґегсет закликав росію утриматися від втручання у конфлікт з Іраном і повідомив про активне ведення американських військових операцій проти іранських цілей.

Про це він заявив під час пресконференції у Пентагоні 10 березня, передає CNN.

Ґегсет прокоментував телефонну розмову президента Дональда Трампа з президентом рф владіміром путіним, назвавши її "сильним дзвінком". За словами міністра, розмова підтвердила можливість певного миру у війні росії проти України та підкреслила, що москва не повинна втручатися у конфлікт з Іраном.

Міністр оборони США також анонсував, що 10 березня стане "найінтенсивнішим днем" американських ударів по Ірану. За його словами, з початку операції 28 лютого США завдали ударів по понад 5000 об’єктів на території країни. Ґегсет засудив дії іранського режиму, назвавши їх "варварськими" і звинуватив Тегеран у прагненні створити ядерну зброю.

Раніше джерела повідомляли, що росія надає Ірану розвіддані щодо військових цілей США.

Піт Ґегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп “добре знає, хто з ким спілкується”, коментуючи повідомлення про те, що росія надає Ірану розвіддані для ударів по силах Штатів на Близькому Сході.