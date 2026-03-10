Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр оборони США закликав росію не втручатися у війну з Іраном

10 березня 2026, 17:13
Міністр оборони США закликав росію не втручатися у війну з Іраном
джерело Instagram Pete Hegseth
Міністр оборони США також анонсував, що 10 березня стане "найінтенсивнішим днем" американських ударів по Ірану.

Міністр оборони США Піт Ґегсет закликав росію утриматися від втручання у конфлікт з Іраном і повідомив про активне ведення американських військових операцій проти іранських цілей.

Про це він заявив під час пресконференції у Пентагоні 10 березня, передає CNN.

Ґегсет прокоментував телефонну розмову президента Дональда Трампа з президентом рф владіміром путіним, назвавши її "сильним дзвінком". За словами міністра, розмова підтвердила можливість певного миру у війні росії проти України та підкреслила, що москва не повинна втручатися у конфлікт з Іраном.

Міністр оборони США також анонсував, що 10 березня стане "найінтенсивнішим днем" американських ударів по Ірану. За його словами, з початку операції 28 лютого США завдали ударів по понад 5000 об’єктів на території країни. Ґегсет засудив дії іранського режиму, назвавши їх "варварськими" і звинуватив Тегеран у прагненні створити ядерну зброю.

Раніше джерела повідомляли, що росія надає Ірану розвіддані щодо військових цілей США.

Піт Ґегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп “добре знає, хто з ким спілкується”, коментуючи повідомлення про те, що росія надає Ірану розвіддані для ударів по силах Штатів на Близькому Сході.

РосіяСШАвійнаІранПіт Геґсет

Останні матеріали

Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється