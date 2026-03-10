Україна постачатиме дрони-перехоплювачі Саудівській Аравії – ЗМІ

Між урядами України та Саудівської Аравії обговорюються великі контракти.

Саудівська збройова компанія підписала угоду про купівлю українських дронів-перехоплювачів.

Про це повідомило одне з джерел в оборонній промисловості України для Kyiv Independent.

За його словами, Ер-Ріяд та Київ ведуть перемовини про окрему "величезну угоду" на постачання зброї, яка може бути укладена вже цього тижня.

Два співрозмовники видання додали, що між урядами України та Саудівської Аравії обговорюються великі контракти.

Одне з джерел додало, що вже 11 березня можна очікувати "величезної угоди" між країнами.

Інше джерело додало, що контракт на українські дрони-перехоплювачі щойно було підписано, а саудівський виробник зброї виступив місцевим посередником.

"З огляду на події в Ірані, багато країн Перської затоки зацікавлені в експорті з України, придбанні технологій або найманні українських інструкторів. Але, наскільки мені відомо, рішення про експорт ще не прийнято, хоча посли країн Перської затоки вже звернулися до нашого уряду з пропозицією розпочати переговори", - розповів для Kyiv Independent Богдан Попов, головний аналітик Triada Trade Partners, консалтингової та лобістської фірми, що спеціалізується на міжнародній торгівлі зброєю в Україні.

Журналісти нагадали, що флот дронів-перехоплювачів України включає такі моделі, як "Octopus" від TAF Industries, P1Sun від Skyfall та проєкт співзасновника Google Еріка Шмідта під назвою Merops.

Водночас компанія Wild Hornets, яка виробляє перехоплюючий дрон "Sting", є, ймовірно, найбільшою за обсягом

"Наш продукт є лідером за кількістю уражених цілей", - зазначив представник Wild Hornets виданню Kyiv Independent, додавши, що поточний обсяг виробництва становить понад 10 000 одиниць на місяць.