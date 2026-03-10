Україна ще пів року тому пропонувала США захист від "Шахедів" – ЗМІ

Тоді Вашингтон відмовився, проте тепер звернувся по допомогу.

Україна ще сім місяців тому пропонувала Сполученим Штатам свої технології боротьби з іранськими ударними дронами, однак тоді американська сторона відхилила цю ініціативу.

Про це пише Axios із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, українські чиновники підготували презентацію із демонстрацією бойового досвіду боротьби з дронами типу "Шахед" та пропонували технології, які могли б допомогти захистити американські війська і союзників на Близькому Сході.

Однак адміністрація президента Дональд Трамп тоді не підтримала цю пропозицію. За словами співрозмовників Axios, це рішення тепер розглядають як один із найбільших тактичних прорахунків США від початку військової операції проти Ірану 28 лютого.

За інформацією джерел, недорогі іранські дрони вже призвели до загибелі семи американських військових, тоді як їхнє перехоплення обходиться США та союзникам у мільйони доларів.

Під час закритої зустрічі у Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський пропонував США використати українські дрони-перехоплювачі та створити мережу так званих "дронових хабів" у країнах Близького Сходу, зокрема в Туреччині, Йорданії та державах Перської затоки для протидії загрозі з боку Ірану.

Попри доручення Трампа вивчити цю ідею, американська команда тоді не просунула її далі.

У результаті, як пише Axios, минулого тижня США офіційно звернулися до України з проханням допомогти у боротьбі з іранськими безпілотниками.

Ми також писали, що 11 країн звернулися до України за безпековою підтримкою.