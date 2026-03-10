Угорський парламент ухвалив резолюцію проти членства України в ЄС

У резолюції стверджується, що Україна "не відповідає" критеріям членства, тому уряду пропонують не підтримувати початок переговорів про вступ країни в ЄС.

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію, у якій виступив проти вступу України до ЄС, а також подальшої військової та фінансової підтримки Києва у війні проти країни-агресора росії.

Про це пише ATV.

За відповідне рішення проголосували 142 депутати, 28 — виступили проти, ще четверо — утрималися.

У документі зазначається, що Будапешт виступає проти членства України в ЄС, аргументуючи це тим, що країна "перебуває у стані війни", а її приєднання, на думку угорських законодавців, нібито могло б втягнути Євросоюз у збройний конфлікт.

Крім того, у резолюції стверджується, що Україна "не відповідає" критеріям членства, тому уряду пропонують не підтримувати початок переговорів про вступ країни в ЄС.

У резолюції міститься заклик не надавати Україні фінансову допомогу та озброєння, а також перешкоджати спрямуванню коштів ЄС на підтримку Києва, які, за твердженням авторів документа, мають бути призначені для Угорщини.

У тексті також стверджується, що в наступному семирічному бюджеті Євросоюзу обсяг фінансування для України нібито може перевищити 360 млрд євро, зокрема за рахунок можливого скорочення сільськогосподарських субсидій.

Окремо згадується і план відбудови України, який, за оцінками авторів резолюції, мовляв, може коштувати угорським родинам близько 1,4 млн форинтів (приблизно 3,6 тис. євро) на домогосподарство.

Крім того, документ підтримує рішення уряду провести опитування, щоб з'ясувати думку громадян щодо подальшого фінансування війни в Україні.

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між "Райффазен банк Австрія" та "Ощадбанк Україна". В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України.