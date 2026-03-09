Україна звинувачує Угорщину у легалізації крадіжки державних коштів

Глава МЗС назвав дії Угорщини "спіраллю беззаконня", пов’язуючи їх із затриманням українських інкасаторів та вилученням цінностей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що підготовка в Угорщині законопроєкту, який створює основу для подальшого утримання вилучених у інкасаторів ''Ощадбанку'' цінностей, лише підтверджує незаконність перших дій.

Про це він повідомив у своєму акаунті на X (Twitter).

Сибіга наголосив, що Угорщина у своїх діях щодо затримання українських інкасаторів та вилучення цінностей "котиться вниз спіраллю беззаконня".

"Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер вносять законопроєкт для легалізації незаконного вилучення. Це фактично визнання того, що дії Угорщини не мали жодного законного обґрунтування. Вони просто додають беззаконня до беззаконня", - прокоментував міністр.

Також у понеділок, 9 березня, МЗС заявило про тортури українських інкасаторів в Угорщині.