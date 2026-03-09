Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС має достатньо нафти на три місяці

09 березня 2026, 19:11
ЄС має достатньо нафти на три місяці
pixabay
Запаси покривають 85–90 днів, дефіциту через конфлікт на Близькому Сході немає.

У Європейському Союзі наразі немає надзвичайної ситуації з постачанням нафти через події на Близькому Сході. 

Про це інформує Financial Times

Як повідомила речниця Єврокомісії з енергетики Анна-Кайса Ітконен, держави-члени мають запаси на 85–90 днів.

"У Європі немає неминучої нестачі нафти", - підкреслила Ітконен, нагадуючи, що відповідно до правил ЄС кожна країна повинна мати стратегічний 90-денний запас.

Навіть країни, які нещодавно вивільнили частину резервів, як Угорщина та Словаччина, не пов’язували це з конфліктом у Перській затоці. Комісія відстежує всі такі дії і наразі повідомлень про критичне вивільнення запасів не надходило.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 обговорюють координацію використання стратегічних резервів нафти через можливий стрибок цін на світовому ринку.

зазначимо, що Саудівська Аравія піднімає ціну на нафту через ескалацію на Близькому Сході.

 

