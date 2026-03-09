ЄС має достатньо нафти на три місяці

Запаси покривають 85–90 днів, дефіциту через конфлікт на Близькому Сході немає.

У Європейському Союзі наразі немає надзвичайної ситуації з постачанням нафти через події на Близькому Сході.

Про це інформує Financial Times.

Як повідомила речниця Єврокомісії з енергетики Анна-Кайса Ітконен, держави-члени мають запаси на 85–90 днів.

"У Європі немає неминучої нестачі нафти", - підкреслила Ітконен, нагадуючи, що відповідно до правил ЄС кожна країна повинна мати стратегічний 90-денний запас.

Навіть країни, які нещодавно вивільнили частину резервів, як Угорщина та Словаччина, не пов’язували це з конфліктом у Перській затоці. Комісія відстежує всі такі дії і наразі повідомлень про критичне вивільнення запасів не надходило.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 обговорюють координацію використання стратегічних резервів нафти через можливий стрибок цін на світовому ринку.

зазначимо, що Саудівська Аравія піднімає ціну на нафту через ескалацію на Близькому Сході.