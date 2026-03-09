ЄС виділяє €1,5 млрд на відновлення України

Ухвалено 8 нових програм для відновлення інфраструктури та енергоефективного житла.

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) інвестиційного компонента програми ЄС Ukraine Facility - схвалила новий пакет із 8 програм для відновлення України на 1,5 млрд євро.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з питань відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

За його словами, 466,5 млн євро спрямовуються на проєкти, які координує Міністерство розвитку громад та територій: 106 млн євро виділяють на продовження проєкту "Шляхи солідарності" для логістики та ремонту автомобільних доріг, 123 млн євро - на масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла, 26,5 млн євро - на будівництво та ремонт укриттів у відновлюваних будівлях за муніципальними програмами ЄІБ, 132,5 млн євро - на розвиток залізничної інфраструктури та обслуговування залізничного сполучення, 68,5 млн євро - на модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні, а 10 млн євро - на дофінансування поточних проєктів.

"Фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет", - підкреслив Кулеба, зазначивши, що новий пакет демонструє непохитну підтримку європейських партнерів у відновленні України.

Крім того, у програмі ЄБРР передбачено 100 млн євро на реалізацію проєктів із децентралізації теплопостачання та енергопостачання в прямій співпраці з містами та бізнесом.