Світові лідери засудили масовану атаку по Україні

В ЄС засудили російські атаки.

У ніч на суботу, 7 березня, російська окупаційна армія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. На обстріли відреагували низка міжнародних лідерів, які засудили дії росії та закликали посилити підтримку України.

Президентка Молдови Мая Санду назвала удари по українських містах і цивільній інфраструктурі воєнними злочинами. За її словами, Молдова рішуче засуджує російські атаки.

"Міжнародна спільнота повинна зосередитися на Україні. Зараз не час вагатися", — наголосила вона.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що системні удари по цивільному населенню є неприйнятними, а атаки на енергетичну інфраструктуру назвав цинічною спробою тероризувати українців.

За його словами, Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну, зокрема у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури.

"російська агресія не переможе. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України", — підкреслив Кошта.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи ракетний удар по багатоповерхівці у Харкові, де загинули восьмеро дорослих і двоє дітей, заявив, що масовані атаки росії спрямовані на злам стійкості українців та знищення енергетичної інфраструктури.

Він також розкритикував рішення про повернення російських спортсменів до міжнародних змагань, зазначивши, що атаки відбулися у ніч відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

"У саму ніч відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року росія "святкує" своє повернення, запускаючи ракети по Україні, як феєрверки... Нагадування Міжнародному паралімпійському комітету: це держава, яку ви вирішили вітати з повернення — винагороджуючи агресію, поки вона триває в режимі реального часу", — написав він.

Будріс закликав Європейський Союз і партнерів прискорити постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони, а також надати додаткову фінансову і технічну допомогу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після удару по житловому будинку в Харкові закликав партнерів не послаблювати санкції проти росії, поки вона продовжує вбивати українців.

За його словами, також не варто знімати обмеження на участь росії у міжнародних спортивних та культурних заходах.

"російський режим не лише тероризує Україну, а й поширює терор по всьому світу. Він допомагає Ірану вбивати та руйнувати. Він зміцнює КНДР та її здатність загрожувати регіону", — написав Сибіга у соцмережі Х.