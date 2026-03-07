Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швеція затримала тіньовий танкер росії

07 березня 2026, 12:52
Швеція затримала тіньовий танкер росії
Фото: РБК
У влади виникли питання щодо судна, на які ще потрібно отримати відповіді.

Берегова охорона Швеції затримала у своїх водах судно Caffa, яке підозрюють у використанні фальшивого прапора. Корабель перевозив зерно і перебуває у санкційному списку України.

Про це пише Sweden Herald. 

Коментуючи питання про його можливу причетність до так званого російського тіньового флоту, прессекретар берегової охорони Маттіас Ліндгольм зазначив, що триває перевірка. За його словами, у влади виникли питання щодо судна, на які ще потрібно отримати відповіді.

"Серед іншого, судно ходить під фальшивим прапором, що може свідчити про відсутність державної реєстрації. Ми також почали попереднє розслідування щодо можливих порушень Закону про морське судноплавство. Є підозра, що воно не відповідає міжнародним вимогам і може бути непридатним для плавання", — наголосив Ліндгольм. 

Як пише видання, судно нещодавно прибуло з Касабланки та повідомило, що тримає курс на Санкт-Петербург. Водночас за словами прессекретаря берегової охорони, ця інформація поки що не підтверджена.

"Ми проводимо обшуки, опитуємо людей, перевіряємо документи та збираємо дані. Усе це потрібно уважно вивчити. Процес складний і потребує часу. Тому я поки не хочу говорити про те, які рішення можуть ухвалити", — зауважив Ліндгольм. 

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін повідомив у X, що судно внесене до санкційного списку України і незрозуміло, кому саме воно належить. Однак, є підозра, що корабель не має страхування. Він додав, що цього літа судно, за наявною інформацією, змінило російський прапор на гвінейський.

Крім того, Болін зазначив, що державні органи проводять перевірку, щоб з’ясувати, чи відповідає це судно правилам, які діють для плавання у їхніх водах.

Швеціясанкціїсудно

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється