Швеція затримала тіньовий танкер росії

У влади виникли питання щодо судна, на які ще потрібно отримати відповіді.

Берегова охорона Швеції затримала у своїх водах судно Caffa, яке підозрюють у використанні фальшивого прапора. Корабель перевозив зерно і перебуває у санкційному списку України.

Про це пише Sweden Herald.

Коментуючи питання про його можливу причетність до так званого російського тіньового флоту, прессекретар берегової охорони Маттіас Ліндгольм зазначив, що триває перевірка. За його словами, у влади виникли питання щодо судна, на які ще потрібно отримати відповіді.

"Серед іншого, судно ходить під фальшивим прапором, що може свідчити про відсутність державної реєстрації. Ми також почали попереднє розслідування щодо можливих порушень Закону про морське судноплавство. Є підозра, що воно не відповідає міжнародним вимогам і може бути непридатним для плавання", — наголосив Ліндгольм.

Як пише видання, судно нещодавно прибуло з Касабланки та повідомило, що тримає курс на Санкт-Петербург. Водночас за словами прессекретаря берегової охорони, ця інформація поки що не підтверджена.

"Ми проводимо обшуки, опитуємо людей, перевіряємо документи та збираємо дані. Усе це потрібно уважно вивчити. Процес складний і потребує часу. Тому я поки не хочу говорити про те, які рішення можуть ухвалити", — зауважив Ліндгольм.

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін повідомив у X, що судно внесене до санкційного списку України і незрозуміло, кому саме воно належить. Однак, є підозра, що корабель не має страхування. Він додав, що цього літа судно, за наявною інформацією, змінило російський прапор на гвінейський.

Крім того, Болін зазначив, що державні органи проводять перевірку, щоб з’ясувати, чи відповідає це судно правилам, які діють для плавання у їхніх водах.