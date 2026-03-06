Генштаб: у Новоросійську пошкоджено два фрегати рф

Мова йдеться про фрегати "Адмирал Ессен" та "Адмирал Макаров".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту росії під час удару по військово-морській базі в Новоросійську.

У Генштабі повідомили, що за результатами додаткового аналізу підтверджено ураження цих кораблів під час атаки на військово-морську базу флоту рф у новоросійську 2 березня 2026 року.

Мова йдеться про фрегати Admiral Essen та Admiral Makarov.

Наразі ступінь пошкоджень уточнюється. Також триває аналіз інформації щодо можливих ушкоджень інших суден російського флоту.

У Генштабі наголосили, що удари по військовій інфраструктурі та об’єктах оборонно-промислового комплексу росії триватимуть до повного припинення збройної агресії проти України.

Раніше OSINT-аналітики спільноти «Кіберборошно», проаналізувавши супутникові знімки порту Новоросійська, припускали, що під час нічної дронової атаки українським силам, ймовірно, вдалося вразити фрегат "Адмірал Ессен". Цей корабель рф використовувала для запусків крилатих ракет "Калібр" по Україні.