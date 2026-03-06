Угорщина передала Україні затриманих інкасаторів

Семеро українців уже перетнули кордон і перебувають у безпеці.

Угорщина передала Україні сімох інкасаторів, яких раніше затримали угорські правоохоронці. Наразі вони перебувають у безпеці та вже перетнули український кордон.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X (Twitter).

За даними джерел Української правди у правоохоронних органах, співробітники угорського антитерористичного центру доставили затриманих до пункту пропуску Тиса" біля міста Чоп для передачі українській стороні.

Серед звільнених українців: Олександр Кучеряний, Петро Качалов, Геннадій Кузнєцов, Сергій Сидоренко, Валерій Канасбевич, Сергій Малько та Олег Чабаюк.

"Я вже повідомив президента, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу", - зазначив Сибіга.

Міністр подякував команді МЗС, посольству України в Угорщині, правоохоронним органам і державним установам, які сприяли звільненню громадян.

Ввечері п’ятниці Raiffeisen прокоментував затримання українських інкасаторів.