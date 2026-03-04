Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк

Співробітник Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI) Вільям Діксон та український експерт зі стратегічного аналізу Максим Безносюк вважають, що росія жертвує своєю імперією заради України. За їхніми словами, поки світ спостерігає за кризою в Ірані та занепадом режимів у Венесуелі, Сирії та Африці, відбувається щось набагато масштабніше: росія системно ліквідує свою глобальну периферію, бо більше не може дозволити собі її утримувати. Виснажена війною в Україні, москва порушує союзницькі зобов'язання, ігнорує прохання про допомогу та мовчки спостерігає, як її клієнтські режими падають один за одним. Це не серія окремих криз – це класичне імперське перенапруження, і Захід має обмежене в часі вікно можливостей для того, щоб перетворити цей відступ на незворотну геополітичну перебудову на свою користь.

Витративши свої боєзапаси на Україну, росія більше не може діяти на світовій арені. Вісь Москва – Тегеран руйнується на очах.

У той час як США та Ізраїль продовжують завдавати ударів по всій країні, Тегеран отримує важкий урок. У вихідні Іран звернувся до свого довгострокового стратегічного союзника, посилаючись на положення про "взаємну допомогу в разі загрози суверенітету". москва не відповіла. Навіть коли Тегеран попросив задіяти комплекси С-400 та засоби РЕБ на російських базах у Сирії, москва відмовилася захищати повітряний простір Ірану. За деякими повідомленнями, вона навіть вимкнула транспондери та активні радіолокаційні системи на своїх базах, щоб уникнути випадкового втручання або приводу для вступу в конфлікт.

За 12 тижнів "нова доктрина Монро" Стратегії національної безпеки адміністрації Трампа додала Хаменеї до списку повалених лідерів, до якого вже входив Мадуро.

Але ми не бачимо просто відродження американської могутності.

Ми спостерігаємо класичний приклад імперського перенапруження, описаний Полом Кеннеді, коли стратегічні зобов'язання держави – у цьому разі росії – перевищують її економічні можливості виконання цих зобов'язань і змушують ліквідовувати віддалені позиції, щоб зберегти основні цілі. Мадуро також надсилав термінові запити на поставки зброї, які так і не надійшли. Зараз він перебуває у в'язниці в Нью-Йорку.

Тегеран. Каракас. Дамаск. Бамако. Белград.

Гавана?

Це форпости, якими росія жертвує, щоб підтримати наступ на Київ. З 2022 року Україна перетворилася із майже театру радянської імперської реституції на фінансову яму, яка поглинула капітал, увагу та військові ресурси москви, необхідні для підтримки російської периферії. кремль зіткнувся з остаточною дилемою Кеннеді: він міг дозволити собі Україну або імперію. Він вибрав Україну.

Ми бачимо це по всьому світу – не тільки в Ірані та Венесуелі – як імперську боротьбу XXI століття за проблемні активи росії.

Близький Схід: одностороння експлуатація

Незважаючи на підписання 20-річної угоди про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном у січні 2025 року, відносини звелися до односторонньої експлуатації без взаємного захисту. Москва залишалася пасивною під час ударів минулого літа і зараз висловлює лише стриману дипломатичну критику, тоді як Ісламська Республіка переживає тиждень, який може покласти кінець режиму. Ця криза безпосередньо пов'язана з тим, що Москва не змогла поставити сучасні засоби протиповітряної оборони — зокрема систему С-400, яку замовив Тегеран, і направити необхідних російських фахівців.

Але Кремль продовжував отримувати іранські дрони та ракети для фронту в Україні з кінця 2021 року. Іран поставив росії ракети, дрони, боєприпаси й технології на суму понад 4 мільярди доларів, зокрема балістичні ракети та ліцензійне виробництво систем Shahed на території росії. Важливо, що угода про стратегічне партнерство 2025 року не містила положень про взаємну оборону; Москва не надала значної військової допомоги під час 12-денної війни Ірану з Ізраїлем минулого року. Хоча росія передала навчально-бойові літаки та кілька ударних вертольотів, цього було недостатньо, щоб сформувати цілісну сучасну систему протиповітряної та протиракетної оборони для захисту Ірану. Тегеран постачав, Москва брала. Хаменеї заплатив найвищу ціну.

Сирія демонструє ту саму закономірність. У січні 2026 року російські війська завершили 48-годинне виведення з аеропорту Камишлі на північному сході Сирії, вивезли звідти важке обладнання, перш ніж відступити на авіабазу Хмеймім на узбережжі. Евакуація ознаменувала фактичний кінець десятирічної ролі Москви як регіонального брокера сили. Під керівництвом Ахмада аль-Шараа Дамаск радше прагматичний господар, а не клієнт – на відміну від часів правління Асада в Сирії, який проживає в Москві. Новий сирійський уряд систематично обмежує пересування російських військ і відстоює суверенітет над стратегічними об'єктами, такими як порт Тартус. Так він ліквідує ті самі форпости, які колись закріплювали присутність Кремля в Середземномор'ї.

Авіабази Сирії ніколи не були призначені лише для Леванту; вони також служили перевалочними пунктами для Африканського корпусу, головного інструменту впливу Москви в Сахелі. Виведення військ з Камишлі в січні 2026 року перерізало цю логістичну артерію. Модель безпеки росії в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо базується на найманцях і обміні захисту режимів на доступ до корисних копалин, але зараз стикається з остаточним перенапруженням. Позбавлена транзитних маршрутів і з персоналом, перекинутим на Донбас, присутність Москви в Африці перетворилася на примарну тінь. Режими залишаються, а захист – ні.

Обмежене вікно можливостей

Для західних політиків імперське звуження росії відкриває обмежене вікно стратегічних можливостей – за межами безпосередньої кризи. Питання полягає не в тому, чи продовжить Москва відступати від своїх колишніх периферійних територій, а в тому, чи зможе Захід перетворити цей відступ на тривалу геополітичну перебудову, перш ніж інші країни або хаос заповнять утворений вакуум.

Небезпека полягає в неправильному тлумаченні природи занепаду росії. Парадоксально, але росія може здобувати тактичні перемоги в Україні та Європі, одночасно зазнаючи стратегічного імперського краху. Як зауважив Пол Кеннеді, остання стадія імперського перенапруження часто є найбільш нестабільною. Сили, які стикаються з остаточним скороченням, не відступають гідно; вони консолідують залишки ресурсів у відчайдушних, часто жорстоких стратегіях виживання. Москва вже зробила цей поворот: тотальна виснажлива війна в Україні в поєднанні з маловитратними гібридними операціями на європейському континенті. росія може втрачати свою імперію, але вона зберігає здатність дестабілізувати перехідний період.

Проте поразка росії створює стратегічну можливість. На Кавказі "маршрут Трампа" контролює ключові транспортні маршрути на Південному Кавказі. У Центральній Азії ЄС викуповує критично важливі ланцюги постачання корисних копалин, які раніше залежали від російського транзиту. Однак це вікно є обмеженим, спірним і вибірковим. США та Європа не можуть одночасно протистояти російському впливу-спадкоємцю скрізь. Близький Схід не перейде на бік Заходу, а Центральна Азія, можливо, вже втрачена.

Європа, зокрема, повинна діяти зараз: балканські країни, такі як Сербія, яка замовила французькі винищувачі Rafale, прагнуть членства в ЄС. Це буде великою стратегічною перемогою. На відміну від більш віддалених регіонів, Брюссель вже має регуляторну вагу, ринковий вплив та інструменти приєднання, які можуть остаточно закріпити союз. Вплив Москви в цьому регіоні довгий час базувався на енергетичних важелях, політичних мережах та культивуванні стратегічної неоднозначності в Белграді. Цей вплив слабшає. Якщо Брюссель буде ставитися до Західних Балкан як до найближчого стратегічного пріоритету, а не як до процедурного питання розширення, він зможе перетворити відступ росії на незворотну інтеграцію. Прискорене членство в ЄС, інтеграція в Європейський енергетичний союз, а також рішуче включення мінеральних багатств регіону до європейських промислових мереж.

Якщо не вжити заходів зараз, утвориться вакуум, який інші не забаряться заповнити. Захід має, мабуть, 18-24 місяці, щоб закріпити структурні переваги. російська імперія ліквідується, щоб дозволити собі Україну. Питання для Європи та США полягає в тому, чи успадкують вони вибрані стратегічні активи, чи спостерігатимуть, як Китай, хаос або інші забирають найкращі володіння. Усі погляди зараз звернені на Кубу.

Джерело: RUSI