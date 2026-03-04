Прем'єр Канади назвав війну на Близькому Сході доказом руйнування світового порядку

Нові коментарі канадського прем'єр-міністра додали нюансів до його попередньої заяви, в якій він загалом підтримав дії США.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його підтримка військових ударів США по Ірану супроводжується "жалем", оскільки цей конфлікт є ще одним прикладом "провалу міжнародного порядку". Виступаючи на пресконференції в Сіднеї 4 березня, він підкреслив, що Канада закликає всі сторони, включаючи США та Ізраїль, дотримуватися міжнародних норм і закликав до швидкого припинення військових дій.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми закликаємо всі сторони дотримуватися правил міжнародної взаємодії. Канада готова допомогти в досягненні цієї мети", — заявив Карні.

Прем'єр зазначив, що військові дії США та Ізраїлю відбувалися без залучення Організації Об'єднаних Націй чи союзників, зокрема Канади. Водночас Карні заявив, що Канада підтримує зусилля, спрямовані на запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та тероризму, адже "Іранський режим неодноразово порушував міжнародне право".

"Ми вважаємо ядерну загрозу та експорт тероризму Іраном однією з найсерйозніших загроз міжнародному миру", — додав прем'єр. Однак він наголосив, що підтримка цих цілей не є "карт-бланшем" для дій США та Ізраїлю.

Карні також зазначив, що удари по Ірану можуть бути "несумісними з міжнародним правом", і що Вашингтон та Тель-Авів мають пояснити свої дії. Прем'єр Канади згадав свою нещодавню промову в Давосі, де він також говорив про "розрив міжнародного порядку".

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд підтвердила, що Канада не планує брати участь у військових ударах чи операціях.

Ці заяви Карні стали додатковим уточненням його позиції, озвученої 28 лютого, коли він загалом підтримав дії США, що викликало критику серед частини його політичних опонентів у Ліберальній партії. Зокрема, його позиція контрастує з заявами європейських лідерів, таких як французький президент Еммануель Макрон, який попередив про серйозні наслідки війни для міжнародного миру.