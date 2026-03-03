Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен стверджує, що американо-ізраїльські удари по Ірану не мають жодної раціональної стратегічної мети з погляду національних інтересів США. Це суто особистий проєкт Дональда Трампа, продиктований його прагненням до політичної перемоги напередодні виборів 2026 року та бажанням догодити своїм союзникам – Нетаньягу та Мухаммеду бін Салману. Він постійно змінює цілі цієї кампанії. Традиційні аналітичні рамки – зокрема клаузевіцева модель "цілі-засоби-способи" – виявляються безсилими, коли лідер підміняє державний інтерес власним. Американські військові та іранський народ у цій логіці є лише інструментами задоволення особистих амбіцій президента.

Заздалегідь попереджаю, що ця стаття присвячена еволюції політики адміністрації Трампа за останні два дні. Завтра я напишу для передплатників детальнішу статтю про повітряні сили. Але наразі повітряні сили не є головною темою; ключове те, що американські військові та іранський народ стають пішаками у спробі забезпечити президентові перемогу.

Поки що надто рано робити будь-які висновки щодо того, чим це завершиться. Хоча адміністрація Трампа вже зараз перебуває у скрутному становищі, США все ще мають перевагу у військовій силі, і якщо їм вдасться налагодити співпрацю із силами всередині Ірану, є шанс, що вони зможуть вплинути на формування нового уряду Ірану.

Проте навіть таке припущення є пасткою мислення в категоріях національних інтересів і раціональної державної політики. Воно виходить з того, що США мають національний інтерес у цій кампанії (хоча це не так) і що існує раціональна стратегічна мета щодо Ірану (хоча її немає). Це показовий приклад провалу багатьох наукових досліджень за останні 100 років. Це не держава, яка дбає про себе; це керівництво – а зокрема один лідер, який використовує ресурси держави для задоволення своїх особистих і егоїстичних інтересів.

Такі дії руйнують багато теорій міжнародних відносин, зокрема будь-які версії реалізму. Ці теорії припускають, що тип режиму чи керівництва має дуже мало значення, оскільки всі держави прагнуть одного й того самого – стати якомога більшими та сильнішими в хаотичному світі. Це спрощений і помилковий погляд на поведінку держави, оскільки він ігнорує трансформаційний підхід, який різні лідери та системи обирають для тлумачення національних інтересів. Це ключова частина моєї книги "Війна і влада", і я розглядаю саме це питання на початку розділу 2, присвяченого тому, як лідерство допомагає визначати владу, на прикладі Адольфа Гітлера та інших. Ось короткий уривок.

Як показує приклад Гітлера, наявність влади, якою володіє держава завдяки своєму економічному та технологічному домінуванню, не означає, що ця влада використовується ефективно – або навіть без катастрофічних наслідків. Не існує, ніколи не існувало і, я впевнений, ніколи не буде єдиної думки про те, як держава повинна максимізувати свою владу. Не існує також чітко визначеного національного інтересу – попри те, що цей термін широко використовується, щоб створити шаблон для раціоналізації та деперсоналізації поведінки держави. Якщо поглянути на ХХ і ХХІ століття, стає зрозуміло, що те, як держави використовують і створюють свою владу, насправді є нестабільним, навіть згубним процесом. Так часто стається тому, що використання влади контролюється національними лідерами (та невеликою групою радників, які їх оточують). Владою легко можуть зловживати через примхи, упередження або навіть лінощі чи нерішучість керівництва; конкретні результати міжнародних відносин і навіть війн, що ведуться, залежать від вибору, який роблять лідери. Деякі ухвалюють катастрофічні рішення навіть для потужних держав і йдуть шляхом, що веде до катастрофи та розпаду. Інші, більш розважливі лідери, збільшують вплив держави та посилюють її позиції у міжнародному світі.

Ця реальність дестабілізує значну частину наших дискусій про стратегічну політику. Наприклад, існує концепція, яку часто використовують, щоб пояснити, як і чому держава вирішує вступити у війну. Ми можемо назвати її раціональною парадигмою "цілі-засоби-способи" Клаузевіца. Вона передбачає, що держава має кінцеву мету застосування військової сили, яку можна назвати стратегічною метою. Далі, щоб досягти цієї мети, держава використовує свої засоби (такі як військова сила і політичний вплив, технологічна перевага тощо) певними способами (такими як стратегічна повітряна сила або інформаційна війна тощо).

Якщо ми використаємо цю раціональну модель "цілі-засоби-способи" для аналізу того, що зараз роблять США, то можна сказати, що США мають чітку кінцеву мету (знищити старий режим і замінити його чимось новим) і спираються переважно на далекобійну зброю як на засіб (повітряні сили, ракети великої дальності тощо), яку вони застосовують певними способами (стратегія "обезголовлення", що полягає у знищенні старого режиму та ослабленні урядових інститутів до такого ступеня, що іранський уряд впаде).

Це чудовий раціональний спосіб пояснення національної політики. Проблема лише в тому, що це міраж. Тут немає жодних раціональних цілей, окрім відчайдушної спроби Дональда Трампа здобути політичну перемогу та водночас задовольнити своїх спонсорів і політичних соратників (маю на увазі Мухаммеда бін Салмана і Нетаньягу). Це значно більше пов'язано з тим, що Трамп відчайдушно потребує перемоги на виборах 2026 року і намагається у власній свідомості утвердити себе як сильного і рішучого лідера (безсумнівно, заробляючи при цьому гроші), ніж із будь-якою раціональною вигодою для Сполучених Штатів. Було очевидно, що США не відчували безпосередньої загрози безпеці з боку Ірану, а іранці докладали чималих зусиль, щоб переконати всіх: вони не мають наміру починати воєнні дії.

Інакше кажучи, це була війна за вибором Дональда Трампа, покликана задовольнити деякі дуже особисті потреби.

І це розуміння означає, що чимало матеріалів, які виходять з наявності чіткої національної мети, виглядають абсурдними. Для Трампа існує лише особиста мета, тож способи і засоби не можна аналізувати у традиційний спосіб. Американські військовослужбовці та іранський народ є лише інструментами, які Трамп використовує для задоволення власних бажань.

Згадайте, Трамп чітко висловив свою зневагу до американських військовослужбовців, коли назвав тих, хто загинув, воюючи за США у Першій світовій війні, "простачками" і "невдахами".

Це також пояснює, чому президент і Білий дім постійно метушаться, змінюючи свої заявлені цілі кожні кілька годин і відчайдушно шукаючи певний кінцевий результат, який вони могли б подати американському народу як велику перемогу. Справді, здається, що протягом останніх кількох днів ми спостерігаємо безперервний цикл різних кінцевих результатів, частина з яких з'являється майже одночасно.

Почнемо із самого початку. Коли Трамп зробив свою першу заяву, було очевидно, що він закликав іранський народ до повстання, обіцяючи йому підтримку, і закликав старий режим здатися. Ось три цитати з його виступу, який можна переглянути повністю.

Нарешті, великому гордому народу Ірану я кажу сьогодні ввечері, що година вашої свободи наближається... Коли ми закінчимо, візьміть владу у с воєму уряді. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь.

Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь. Тепер у вас є президент, який дає вам те, чого ви хотіли. Тож подивимося, як ви відреагуєте. Америка підтримує вас величезною силою та руйнівною міццю. Настав час узяти під контроль свою долю.

Він також висловив пряму погрозу КВІР: "Ви повинні скласти зброю і отримати повний імунітет. Або, як альтернатива, зіштовхнутися з неминучою смертю".

Потім щось сталося. Можливо, це було пов'язано з відсутністю повстання в Ірані або з тим, що він узагалі не думав про те, як досягти перемоги після вбивства більшості іранського керівництва, але потім Трамп почав відступати і говорити про багато різних варіантів завершення, частина з яких передбачала збереження елементів нинішнього режиму (тих, яким він погрожував "неминучою смертю").

У Axios його цитували, що все це може закінчитися за день чи два. "Я можу продовжувати й захопити все, або закінчити це за два-три дні і сказати іранцям: побачимося через кілька років, якщо ви почнете відновлювати [свої ядерні та ракетні програми]".

І він швидко почав відмовлятися від будь-якої думки про те, що підтримає повстання іранського народу. Трамп сказав це журналісту з The Atlantic:

Я запитав Трампа, чи готовий він продовжити кампанію бомбардувань США проти Ірану, щоб підтримати народне повстання, якщо воно розгорнеться. "Чи й надалі вони отримуватимуть підтримку, якщо на повалення режиму знадобиться певний час?" – запитав я. Трамп не дав чіткої відповіді. "Мені потрібно буде подивитися на ситуацію в той момент, коли це станеться, Майкле. На це запитання не можна дати відповідь", – сказав він.

Звісно, він сказав це майже одночасно з тим, як тріумфально написав у Твіттері про вбивство аятоли Хаменеї і знову закликав іранський народ повстати та захопити владу.

Зрозуміло, на цьому все не закінчилося. Трамп зателефонував журналісту з New York Times і, як завжди, різко змінював свою думку, висловивши щонайменше три різні позиції щодо бажаного завершення війни. Наразі він, здається, віддає перевагу варіанту, який майже не передбачає зміни режиму. Він захоплено розповідав про те, що зробив у Венесуелі, де усунув лідера, але залишив режим майже без змін. Читати про його відчайдушні спроби майже боляче, але це варто зробити.

Потім він запропонував зовсім іншу модель того, як могло б виглядати передання влади в Ірані, неодноразово посилаючись на свій досвід у Венесуелі після того, як наказав групі Delta Force захопити пана Мадуро. "Те, що ми зробили у Венесуелі, на мою думку, є ідеальним, ідеальним сценарієм", – сказав Трамп. Його відповідь натякала, що те, що спрацювало у Венесуелі, спрацює й в Ірані – країні з населенням приблизно утричі більшим і з військово-духовним керівництвом, яке з 1979 року, після революції, править із дедалі жорсткішими репресіями. Протягом останніх кількох тижнів Трамп неодноразово згадував Венесуелу як зразок успішної операції та сподівався відтворити її елементи в Ірані, визначивши керівництво, яке було б більш поступливим і дружнім до США. Проте радники повідомили йому, що величезні відмінності в культурі та історії роблять практично неможливим застосувати стратегію, використану у Венесуелі, – за якої чинний уряд залишили при владі після того, як він погодився виконувати вказівки з Вашингтона, – і спробувати відтворити її в Тегерані. Попри це, Трамп, схоже, захоплений ідеєю застосувати в Ірані венесуельську модель. "Усі зберегли свої посади, окрім двох людей", – сказав Трамп, описуючи результат у Венесуелі.

Якщо все це підсумувати, то що ми маємо? Військову операцію без будь-яких чітких цілей. Не питайте, які наміри має уряд США, адже вони не існують поза особистими інтересами Дональда Трампа. Тому вони можуть і будуть змінюватися будь-якої миті, оскільки він відчайдушно шукає будь-який варіант, котрий дасть йому найкращий шанс оголосити перемогу.

Він перетворив національні інтереси на суто особисті.

І це дуже небезпечний момент, оскільки Трамп також серйозно прорахувався щодо настроїв американського народу. Він припустив, що ця воєнна інтервенція буде популярною, що це шанс для нього показати силу і легко досягти успіху. Але свіжі дані опитувань свідчать, що це найменш популярне військове втручання США в історії. Лише кожен четвертий американець підтримує ці удари, тоді як зазвичай президент може розраховувати на підтримку військових дій з боку американського народу на рівні щонайменше 50–60% (а зазвичай значно більше). Я не можу пригадати жодного іншого рішення про застосування військової сили, яке б наближалося до такого рівня нестачі підтримки цих ударів. Це може пояснити його відчай. Трамп розпочав це, щоб здобути перемогу, але, розпочавши так, як розпочав, він дуже ускладнив собі досягнення цієї перемоги. Це може підштовхнути його до ще більш відчайдушних кроків.

Отже, як я намагався сказати у Substack Live з Тімоті Снайдером, нам потрібно припинити "нормалізувати" те, що робить Трамп. Це президент, який використовує величезну силу американських збройних сил винятково з егоїстичних міркувань, вбиваючи іранців та американців, щоб задовольнити власні потреби.

Навряд чи це закінчиться добре.

