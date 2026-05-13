Іран поставив США умови для початку другого раунду переговорів

13 травня 2026, 09:53
Тегеран вважає, що без практичної реалізації цих пунктів увійти в нові переговори не вдасться.
Тегеран висунув американській стороні п’ять попередніх умов щодо зміцнення довіри для початку другого раунду переговорів.
 
Про це повідомляє Fars, посилаючись на інформоване джерело.
 
Такою є реакція Ірану на 14-пунктну пропозицію США. Видання додає, що без практичної реалізації цих умов жодних переговорів не відбудеться. Окрім цього, джерело наголосило, що заявлені Іраном попередні умови є мінімальними гарантіями зміцнення довіри для початку будь-яких переговорів зі США.
 
У статті зазначається, що п'ять попередніх умов Ірану для американської сторони включають:
 
  • припинення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані;
  • скасування санкцій проти Ірану;
  • розморожування заморожених активів Ірану;
  • компенсацію за військові збитки;
  • визнання суверенітету Ірану над Ормузькою протокою.
 
Інформоване джерело додало, що Іран також повідомив пакистанському посереднику, що продовження морської блокади в Аравійському морі та Оманській затоці після встановлення перемир’я ще більше посилило переконання в тому, що переговорам зі США не можна довіряти. Перелік умов визначається виключно в рамках встановлення мінімального рівня довіри для повернення до процесу діалогу, і Тегеран вважає, що без практичної реалізації цих пунктів увійти в нові переговори не вдасться.

 

