Іран поставив США умови для початку другого раунду переговорів

Тегеран висунув американській стороні п’ять попередніх умов щодо зміцнення довіри для початку другого раунду переговорів.

Такою є реакція Ірану на 14-пунктну пропозицію США. Видання додає, що без практичної реалізації цих умов жодних переговорів не відбудеться. Окрім цього, джерело наголосило, що заявлені Іраном попередні умови є мінімальними гарантіями зміцнення довіри для початку будь-яких переговорів зі США.

У статті зазначається, що п'ять попередніх умов Ірану для американської сторони включають:

припинення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані;

скасування санкцій проти Ірану;

розморожування заморожених активів Ірану;

компенсацію за військові збитки;

визнання суверенітету Ірану над Ормузькою протокою.

Інформоване джерело додало, що Іран також повідомив пакистанському посереднику, що продовження морської блокади в Аравійському морі та Оманській затоці після встановлення перемир’я ще більше посилило переконання в тому, що переговорам зі США не можна довіряти. Перелік умов визначається виключно в рамках встановлення мінімального рівня довіри для повернення до процесу діалогу, і Тегеран вважає, що без практичної реалізації цих пунктів увійти в нові переговори не вдасться.