Іран поставив США умови для початку другого раунду переговорів
13 травня 2026, 09:53
Тегеран вважає, що без практичної реалізації цих пунктів увійти в нові переговори не вдасться.
Тегеран висунув американській стороні п’ять попередніх умов щодо зміцнення довіри для початку другого раунду переговорів.
Про це повідомляє Fars, посилаючись на інформоване джерело.
Такою є реакція Ірану на 14-пунктну пропозицію США. Видання додає, що без практичної реалізації цих умов жодних переговорів не відбудеться. Окрім цього, джерело наголосило, що заявлені Іраном попередні умови є мінімальними гарантіями зміцнення довіри для початку будь-яких переговорів зі США.
У статті зазначається, що п'ять попередніх умов Ірану для американської сторони включають:
- припинення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані;
- скасування санкцій проти Ірану;
- розморожування заморожених активів Ірану;
- компенсацію за військові збитки;
- визнання суверенітету Ірану над Ормузькою протокою.
Інформоване джерело додало, що Іран також повідомив пакистанському посереднику, що продовження морської блокади в Аравійському морі та Оманській затоці після встановлення перемир’я ще більше посилило переконання в тому, що переговорам зі США не можна довіряти. Перелік умов визначається виключно в рамках встановлення мінімального рівня довіри для повернення до процесу діалогу, і Тегеран вважає, що без практичної реалізації цих пунктів увійти в нові переговори не вдасться.