​Президент Фінляндії запропонував розширити ЄС до 40 держав

Стубб зазначив, що стратегічна сила ЄС залежить від масштабу.

Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу до 40 держав. Він пояснив, що після приєднання нинішніх країн-кандидатів (України, Молдови та Грузії) блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою.

"Вікно можливостей для розширення ЄС досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США, я не знаю, тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей", – сказав Стубб, виступаючи на енергетичній конференції в Гельсінкі.