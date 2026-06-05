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​Президент Фінляндії запропонував розширити ЄС до 40 держав

05 червня 2026, 10:57
​Президент Фінляндії запропонував розширити ЄС до 40 держав
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Стубб зазначив, що стратегічна сила ЄС залежить від масштабу.
Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу до 40 держав. Він пояснив, що після приєднання нинішніх країн-кандидатів (України, Молдови та Грузії) блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою. 
 
Про це повідомляє CNBC.
 
"Вікно можливостей для розширення ЄС досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США, я не знаю, тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей", – сказав Стубб, виступаючи на енергетичній конференції в Гельсінкі.
 
Він наголосив, що стратегічна сила ЄС залежить від масштабу, а також запропонував більш гнучкі формати участі. Стубб додав, що до порядку денного розширення слід включати Україну, Молдову та Грузію, а також враховувати можливі рішення щодо Ісландії та Норвегії. Він також закликав приділити увагу перспективам наближення до ЄС Великої Британії, яка вийшла з блоку у 2020 році, або принаймні забезпечення її "якомога ближчого" зв'язку з ЄС. Окремо він згадав Канаду.
 
"Хіба не було б чудово, якби Канада була 28-ю державою ЄС, а не 51-ю державою Сполучених Штатів?", – сказав Стубб. 
 
Також, за його словами, ЄС слід активніше працювати з Туреччиною та країнами Західних Балкан, які він назвав "найгарячішою точкою в Європі". Серед них він перелічив Сербію, Косово, Албанію, Чорногорію, Північну Македонію та Боснію і Герцеговину.

 

ЄСФінляндія

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