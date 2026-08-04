У ЄС занепокоєні можливим поширенням російської дезінформації через ситуацію в Сеуті

Країни ЄС обговорили ризик російської дезінформації довкола кризи в Сеуті.

Країни ЄС обговорювали загрозу російської дезінформації через події в іспанській Сеуті, яка минулого тижня зіткнулась із масштабним напливом мігрантів.

Про це видання The Guardian повідомили джерела.

На засіданні країн-членів ЄС йшлося про те, як росія використовувала цю кризу для посилення напруженості в усьому блоці, заявило джерело. Ці побоювання стали публічно відомими наприкінці минулого тижня, коли в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в проросійських мережах було виявлено понад 1 500 публікацій щодо Сеути.

Видання також зазначає, що на зустрічі у суботу говорили про серйозні підозри, що криза у Сеуті була скоординованою, а не випадковою.

До того ж, як зазначило джерело, учасники загалом погодилися, що Іспанія не може просто перекласти провину на Марокко, з огляду на необхідність тісної співпраці для повернення тих, хто перетнув кордон, а також, у довгостроковій перспективі, для контролю за міграцією та забезпечення безпеки.

Минулого тижня десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.