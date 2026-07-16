У ЄС назвали відставку Федорова "великою несподіванкою"

Кубілюс заявив, що відмова від перепризначення Федорова на аналогічну посаду під час оновлення уряду викличе запитання щодо причин такого рішення.

Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу, назвав "великою несподіванкою" відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Кубілюс зазначив, що, якщо Федорова не перепризначать на аналогічну посаду під час оновлення уряду, "це порушить питання, чому таку людину замінюють".

"Можливо, він виконуватиме якісь важливі обов’язки на іншій посаді, ще зарано це обговорювати, ми ще не знаємо, як виглядатиме уряд. Для нас важливо, аби продовжувалося те, що ми почали робити. Особливо Ukraine Support Loan, 60 мільярдів – це дуже великі гроші. Ми досягли гарного прогресу з Михайлом Федоровим щодо впровадження цієї позики з першим так званим списком озброєння", – сказав єврокомісар.