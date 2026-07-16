У ЄС назвали відставку Федорова "великою несподіванкою"
16 липня 2026, 11:32
Кубілюс заявив, що відмова від перепризначення Федорова на аналогічну посаду під час оновлення уряду викличе запитання щодо причин такого рішення.
Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу, назвав "великою несподіванкою" відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України.
Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".
Кубілюс зазначив, що, якщо Федорова не перепризначать на аналогічну посаду під час оновлення уряду, "це порушить питання, чому таку людину замінюють".
"Можливо, він виконуватиме якісь важливі обов’язки на іншій посаді, ще зарано це обговорювати, ми ще не знаємо, як виглядатиме уряд. Для нас важливо, аби продовжувалося те, що ми почали робити. Особливо Ukraine Support Loan, 60 мільярдів – це дуже великі гроші. Ми досягли гарного прогресу з Михайлом Федоровим щодо впровадження цієї позики з першим так званим списком озброєння", – сказав єврокомісар.
Кубілюс розповів, що отримав повідомлення, що прем’єрка Юлія Свириденко подасть у відставку дорогою з Варшави до Хелма.
"Дійсно, іноді зміни в уряді потрібні. І ми чули від співрозмовників тут, у Києві, що новий прем’єр-міністр підходить для цієї посади. Але мене найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону і що буде з міністром оборони. Ми дуже тісно співпрацювали й досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим – і до, і особливо після того, як він очолив Міноборони. За цей період вдалося дійсно багато досягнути", – сказав єврокомісар.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єрки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну. Одразу ж почалися чутки щодо заміни міністра оборони. Зеленський говорив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду разом із новим урядом. А вже увечері 15 липня він повідомив депутатам фракції "Слуга Народу", що запропонує міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду Федорова.