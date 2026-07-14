Рада відправила у відставку уряд Свириденко

За відповідну постанову проголосували 258 депутатів, проти був один парламентар та ще п'ятеро утрималися.

Верховна Рада 14 липня підтримала постанову про відставку уряду прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це стало відомо із засідання Верховної Ради, яке транслював телеканал Рада.

За відповідну постанову проголосували 258 депутатів, проти був один парламентар та ще п'ятеро утрималися.

Перед голосування Свириденко виступила у парламенті, там її зустріли оплесками. На початку промови вона сказала, що хоче, аби це був "не просто звіт, а слова вдячності за підтримку і щоденну роботу". Вона заявила, що за її час прем'єрства Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкриття перших переговорних кластерів про членство України у ЄС, а також нагадала про проходження зими 2025–2026 років.