Рада відправила у відставку уряд Свириденко
14 липня 2026, 15:15
джерело x.com/Svyrydenko_Y
За відповідну постанову проголосували 258 депутатів, проти був один парламентар та ще п'ятеро утрималися.
Верховна Рада 14 липня підтримала постанову про відставку уряду прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
Про це стало відомо із засідання Верховної Ради, яке транслював телеканал Рада.
За відповідну постанову проголосували 258 депутатів, проти був один парламентар та ще п'ятеро утрималися.
Перед голосування Свириденко виступила у парламенті, там її зустріли оплесками. На початку промови вона сказала, що хоче, аби це був "не просто звіт, а слова вдячності за підтримку і щоденну роботу". Вона заявила, що за її час прем'єрства Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкриття перших переговорних кластерів про членство України у ЄС, а також нагадала про проходження зими 2025–2026 років.
"Ми працювали у всіх регіонах, опікувалися життєво важливими питаннями – забезпеченням житлом, оплатою праці лікарів та вчителів, укриттями у школах та дитсадках, роботою підприємств та захистом людей. Це головне, що ми маємо робити в умовах війни. Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах російських атак. росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року – їм це не вдалося. Аби підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом нашої політики була промислова політика", – сказала Свириденко.
Напередодні сама Свириденко подала у Верховну Раду прохання про відставку. Вона казала, що Кабінет Міністрів потребує "перезавантаження", а рішення щодо її відставки "зрозуміле та об’єктивне". Водночас, за словами прем’єрки, уряд "проробив велику роботу та пройшов великий шлях".
Зазначимо, що разом із відставкою премʼєр-міністерки автоматично складає повноваження увесь склад уряду. Остаточного рішення щодо нового очільника Кабінету Міністрів наразі немає.