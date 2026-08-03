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Україна прагне завершити війну до початку зими – Зеленський

03 серпня 2026, 16:08
Україна прагне завершити війну до початку зими – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Однак кремль готується до затягування бойових дій, нової мобілізації та подальших атак.

Україна робитиме все можливе, щоб домогтися завершення війни ще до початку зими 2026 року. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час наради з українськими послами в Києві.

За словами глави держави, одним із головних завдань української дипломатії цього року є максимальна підтримка зовнішньополітичного напряму та координація дій із міжнародними партнерами.

"Цього року ваше завдання – дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах із партнерами для уряду України", – звернувся Зеленський до дипломатів.

Президент зазначив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли сукупний ефект дипломатичних зусиль, українських далекобійних ударів, санкцій Києва та обмежень з боку союзників змусить росію змінити свою позицію.

Водночас він наголосив, що тиск має досягти такого рівня, за якого Кремль не матиме іншого вибору, окрім припинення війни.

"Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени. Але ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. путін сподівається затягувати цю війну й надалі. Він готує мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора", – заявив Зеленський.

 
Росіявійна

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