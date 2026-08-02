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Міноборони рф заявило про "рекордні" 1158 збитих дронів

02 серпня 2026, 14:33
Міноборони рф заявило про
Wikipedia
За добу нібито було збито понад тисячу дронів, а також авіабомби й ракетний снаряд HIMARS.

Міністерство оборони рф заявило, що протягом доби російські сили протиповітряної оборони нібито збили 1158 українських безпілотників літакового типу.

Про це йдеться у заяві російського оборонного відомства.

За даними Міноборони рф, також нібито були знищені шість керованих авіаційних бомб і один реактивний снаряд системи HIMARS.

російська сторона не надала незалежних підтверджень цих заяв.

Заява пролунала після того, як у ніч проти 2 серпня повідомлялося про удари по низці об’єктів на території росії. Зокрема, були уражені Саратовський нафтопереробний завод, військовий аеродром "Енгельс", а також нафтобаза в Калузькій області.

москва регулярно повідомляє про нібито масштабні атаки українських безпілотників та роботу своєї ППО, тоді як реальні масштаби уражень часто неможливо оперативно підтвердити з незалежних джерел.

Зранку 2 серпня ми писали, що дрони атакували НПЗ, військовий аеродром і склад Wildberries у росії.

 
Росіявійна

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