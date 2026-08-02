Міноборони рф заявило про "рекордні" 1158 збитих дронів
Міністерство оборони рф заявило, що протягом доби російські сили протиповітряної оборони нібито збили 1158 українських безпілотників літакового типу.
Про це йдеться у заяві російського оборонного відомства.
За даними Міноборони рф, також нібито були знищені шість керованих авіаційних бомб і один реактивний снаряд системи HIMARS.
російська сторона не надала незалежних підтверджень цих заяв.
Заява пролунала після того, як у ніч проти 2 серпня повідомлялося про удари по низці об’єктів на території росії. Зокрема, були уражені Саратовський нафтопереробний завод, військовий аеродром "Енгельс", а також нафтобаза в Калузькій області.
москва регулярно повідомляє про нібито масштабні атаки українських безпілотників та роботу своєї ППО, тоді як реальні масштаби уражень часто неможливо оперативно підтвердити з незалежних джерел.
Зранку 2 серпня ми писали, що дрони атакували НПЗ, військовий аеродром і склад Wildberries у росії.