Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вибух у центрі москви: нові подробиці

02 серпня 2026, 09:44
Вибух у центрі москви: нові подробиці
Фото: з відкритих джерел
російська влада заявила, що вибух у ресторані у центрі столиці спричинив саморобний вибуховий пристрій.

У Національному антитерористичному комітеті рф заявили, що причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi у центрі мМоскви став саморобний вибуховий пристрій, а не витік газу, як припускали спочатку.

Про це повідомляють російські медіа.

За версією російського слідства, вибухівку до закладу принесла жінка, яку охоронець не пустив усередину. Російські медіа стверджують, що її могли використати "втемну" і вона нібито не знала, що переносить вибуховий пристрій.

За даними росЗМІ, вибух стався саме в момент прибуття до ресторану гостей закритого заходу, серед яких нібито були представники військового командування РФ. Водночас різні видання по-різному описують сам захід: одні повідомляють про святкування дня народження російського генерала, інші – про весілля.

За інформацією медіа, потужність вибуху становила близько одного кілограма в тротиловому еквіваленті.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули троє людей, ще 21 зазнала поранень. Серед загиблих, за повідомленнями російських ЗМІ, – жінка, яка принесла вибухівку, охоронець ресторану та один із гостей заходу.

Обставини інциденту продовжують з'ясовувати. Незалежного підтвердження версії російських правоохоронців наразі немає.

Нагадаємо, 1 серпня у центрі москви пролунав вибух у ресторані.

 
РосіявибухМосква

Останні матеріали

Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється