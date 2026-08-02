Вибух у центрі москви: нові подробиці

російська влада заявила, що вибух у ресторані у центрі столиці спричинив саморобний вибуховий пристрій.

У Національному антитерористичному комітеті рф заявили, що причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi у центрі мМоскви став саморобний вибуховий пристрій, а не витік газу, як припускали спочатку.

Про це повідомляють російські медіа.

За версією російського слідства, вибухівку до закладу принесла жінка, яку охоронець не пустив усередину. Російські медіа стверджують, що її могли використати "втемну" і вона нібито не знала, що переносить вибуховий пристрій.

За даними росЗМІ, вибух стався саме в момент прибуття до ресторану гостей закритого заходу, серед яких нібито були представники військового командування РФ. Водночас різні видання по-різному описують сам захід: одні повідомляють про святкування дня народження російського генерала, інші – про весілля.

За інформацією медіа, потужність вибуху становила близько одного кілограма в тротиловому еквіваленті.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули троє людей, ще 21 зазнала поранень. Серед загиблих, за повідомленнями російських ЗМІ, – жінка, яка принесла вибухівку, охоронець ресторану та один із гостей заходу.

Обставини інциденту продовжують з'ясовувати. Незалежного підтвердження версії російських правоохоронців наразі немає.

Нагадаємо, 1 серпня у центрі москви пролунав вибух у ресторані.