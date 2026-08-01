Після візиту до Києва Лумер може змінити підхід Трампа до України – NYT

Вона може допомогти донести до нього проукраїнську позицію після свого візиту до Києва.

Україна намагається використати вплив американської ультраправої активістки Лори Лумер на президента США Дональда Трампа, розраховуючи, що після поїздки до Києва вона зможе донести до нього проукраїнську позицію.

Як зазначає видання, під час візиту Лумер близько 40 хвилин спілкувалася з президентом Володимиром Зеленським, записала інтерв'ю з виконувачем обов'язків міністра оборони України, зустрілася з головним рабином України та відвідала притулок для тварин.

"Вони розглядають мене як продовження адміністрації Трампа, хоча я й не працюю в адміністрації", – сказала Лумер в інтерв'ю NYT.

Газета звертає увагу, що активістка, яка раніше поширювала російські наративи про Україну, після поїздки заявила, що помилялася, коли повторювала російську пропаганду, та двічі телефонувала Трампу з Києва.

На думку NYT, інтерес до її візиту відображає багаторічні спроби України знайти союзників серед прихильників руху MAGA, які традиційно скептично ставилися до підтримки Києва.

Видання нагадує, що попри численні інформаційні кампанії та поїздки американських консервативних діячів до України, Києву досі не вдавалося суттєво вплинути на найближче оточення Трампа. Водночас спецпосланник президента США Стів Віткофф регулярно відвідував рф, а впливові праві коментатори, зокрема Такер Карлсон, неодноразово висловлювали симпатії до глави кремля путіна.

Саме тому прихильники України сподіваються, що Лумер зможе змінити цю ситуацію.

Колишній керівник апарату республіканців у Конгресі Стівен Мур заявив виданню, що її поїздка стала "поворотним моментом", оскільки створила противагу впливу антиукраїнських правих інфлюенсерів.

Водночас газета застерігає, що поки немає достатніх підстав говорити про кардинальну зміну позиції самого Трампа щодо війни. Хоча останнім часом він демонструє більше уваги до аргументів України, президент США, як і раніше, заявляє, що підтримує добрі відносини як із Володимиром Зеленським, так і з путіним.

Раніше наближена до Трампа блогерка Лумер закликала надати Києву більше ракет Patriot.