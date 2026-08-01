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Італію сколихнув потужний землетрус: 21 постраждалий, є руйнування

01 серпня 2026, 13:39
Італію сколихнув потужний землетрус: 21 постраждалий, є руйнування
У районі італійського Неаполя ввечері 31 липня стався потужний землетрус магнітудою 4,7.

Поблизу Неаполя ввечері 31 липня стався землетрус магнітудою 4,7, який став найсильнішим у цьому районі за останні роки.

Про це інформує італійське агентство Ansa.

Унаслідок підземних поштовхів постраждала щонайменше 21 людина, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Загиблих наразі не зафіксовано.

Основний поштовх стався о 19:46 за місцевим часом. Найбільше його відчули мешканці міста Поццуолі, однак коливання також дійшли до Неаполя.

Після основного землетрусу сейсмологи зафіксували близько 30 повторних поштовхів. Найсильніший афтершок мав магнітуду 3,8.

У Поццуолі мешканці масово залишали свої будинки, побоюючись нових землетрусів. Частина людей вирішила провести ніч просто неба.

Через підземні поштовхи в місті зафіксували пошкодження будівель: обвалилася частина стіни житлового будинку, уламки впали на припарковані автомобілі. Також повідомляється про тріщини на фасадах, обвали карнизів і штукатурки.

Влада Італії розпочала координацію ліквідації наслідків землетрусу. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні стежить за ситуацією, а глава Департаменту цивільного захисту Фабіо Чичильяно скликав кризовий штаб.

У Поццуолі відкрили пункт тимчасового розміщення на 185 місць для людей, які не можуть повернутися до своїх осель.

Також через перевірку безпеки тимчасово призупинили рух поїздів у залізничному вузлі Неаполя, зокрема швидкісних потягів. Рух мають відновити після завершення технічних перевірок.

Також нещодавно Японію сколихнув найпотужніший за 10 років землетрус у Кумамото.

 
Італіяземлетрус

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