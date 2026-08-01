Рубіо анонсував нові дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні

Водночас він визнав, що сторони мають суттєві розбіжності та власні "червоні лінії".

США найближчими тижнями активізують дипломатичні зусилля, щоб оцінити можливість відновлення переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

За його словами, Вашингтон планує провести низку дипломатичних кроків, які мають показати, чи можливо повернути сторони до переговорного процесу.

"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", – сказав Рубіо.

Водночас глава Держдепартаменту США наголосив, що досягнення домовленостей не гарантоване. За його словами, Київ і Москва мають власні умови та вимоги, які наразі залишаються далекими одна від одної.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії". Доки нам не вдасться трохи зблизити ці позиції, ми не досягнемо бажаного результату", – зазначив Рубіо.

Раніше американські посадовці неодноразово заявляли про необхідність дипломатичного врегулювання війни, однак Київ наголошував, що будь-які переговори мають ґрунтуватися на гарантіях безпеки та повазі до територіальної цілісності України.