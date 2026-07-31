Україна готується посилити удари по тилу рф – Bloomberg

Боєприпаси дозволять ЗСУ уражати більше цілей у тилу російської армії та змусити окупантів змінити розташування ключових об’єктів.

Україна готується отримати далекобійні 155-мм артилерійські снаряди, які можуть суттєво розширити можливості ЗСУ зі знищення російських цілей у тилу. Нові боєприпаси дозволять збільшити зону ураження, змусити російські війська відсувати логістичні об’єкти далі від фронту та ускладнити підготовку майбутніх наступальних операцій.

Про це зазначає агенція Bloomberg.

За даними видання, перші поставки таких боєприпасів можуть збільшити дальність української артилерії щонайменше до 60 кілометрів. Також Україна може отримати високоточні снаряди з лазерним наведенням, а в перспективі — нові типи боєприпасів із невеликими прямоточними реактивними двигунами, дальність яких потенційно може перевищувати 150 кілометрів.

Наразі так звана «зона вбивств» між українськими та російськими військами становить близько 30 кілометрів. Це відстань, у межах якої цілі можна швидко виявити та уразити, зокрема за допомогою безпілотників. Розширення дальності артилерії дозволить українським силам діставати до складів боєприпасів, командних пунктів, артилерійських систем і логістичних маршрутів російської армії.

Внаслідок цього російським військам доведеться переміщувати важливі об’єкти ще далі від лінії фронту, що може ускладнити постачання, координацію підрозділів і підготовку наступальних дій.

Особливо важливими такі боєприпаси можуть бути на Херсонському та Запорізькому напрямках, де відкритий рельєф і протяжні маршрути забезпечення створюють більше можливостей для застосування далекобійної артилерії.

Водночас експерти застерігають, що високотехнологічні снаряди не можуть повністю замінити масові поставки звичайних боєприпасів. Для щоденних бойових дій Україні необхідні значні обсяги артилерійських снарядів.

За даними видання, близько 540 мільйонів доларів було спрямовано на закупівлю далекобійних снарядів за підтримки Норвегії, Данії, Литви, Люксембургу та Іспанії. Німеччина також пообіцяла виділити 300 мільйонів євро на ці потреби. Раніше Міністерство оборони України повідомляло про закупівлю у Данії 15 тисяч далекобійних 155-мм боєприпасів.