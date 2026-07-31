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Україна ратифікувала закон про вільну торгівлю з Туреччиною

31 липня 2026, 20:47
Україна ратифікувала закон про вільну торгівлю з Туреччиною
Фото: Слово і Діло
Зеленський підписав закон, який завершує процедуру ратифікації угоди з Анкарою.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Документ відкриває шлях до поглиблення економічної співпраці між країнами та розширення можливостей для українських і турецьких виробників.

Про це свідчить інформація у картці відповідного законопроєкту №0340 на сайті Верховної Ради.

Таким чином, законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та Турецької Республіки офіційно набув статусу закону.

Угода передбачає взаємне скасування мит на низку товарів, що має спростити доступ продукції обох країн на ринки партнерів. Очікується, що це сприятиме розвитку торгівлі, залученню інвестицій та розширенню експортних можливостей для бізнесу.

Верховна Рада України ратифікувала угоду 14 липня. Туреччина завершила власну процедуру ратифікації ще 2 серпня 2024 року.

Документ про створення зони вільної торгівлі Україна та Туреччина підписали 3 лютого 2022 року після майже 15 років переговорів. Угода стала одним із ключових кроків для поглиблення економічного партнерства між двома країнами.

 
Туреччинавільна торгівля

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