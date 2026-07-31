Передача Україні технологій Patriot може бути надто ризикованою – Трамп

За його словами, передача таких технологій пов'язана з безпековими ризиками.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, Сполучені Штати мають бути «дуже обережними» з передачею таких військових технологій.

Про це Трамп сказав під час відкритого засідання свого кабінету.

Американський лідер підтвердив, що остаточного рішення щодо можливості ліцензованого виробництва ракет для Patriot в Україні ще не ухвалено.

"Ми обговорюємо це. Але передати таку технологію – справа нелегка. І я не думаю, що це колись станеться", – заявив Трамп.

Президент США пояснив свою позицію тим, що американське озброєння є одним із найсучасніших у світі, а тому Вашингтон має виважено підходити до передачі технологій іншим державам.

Трамп також розповів, що під час переговорів президент України Володимир Зеленський порушував питання отримання додаткових систем Patriot, а також крилатих ракет Tomahawk.

"Треба бути дуже розсудливим і дуже обережним", – наголосив американський президент.

Водночас він висловив занепокоєння, що передані військові технології в майбутньому можуть бути використані проти самих США.

"Є люди, які можуть передати цю технологію, і вони колись можуть обернутися проти вас. Якщо подивитися на історію воєн, таке траплялося. Тому ми маємо бути дуже обережними", – зазначив Трамп.

Таким чином, питання надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot, за словами президента США, залишається предметом обговорення, однак наразі Вашингтон не готовий ухвалювати позитивне рішення.

Раніше медіа писали, що Трамп не схвалив передачу Україні 300 ракет Patriot.