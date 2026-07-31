Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Передача Україні технологій Patriot може бути надто ризикованою – Трамп

31 липня 2026, 21:18
Передача Україні технологій Patriot може бути надто ризикованою – Трамп
Фото з сайту Президента України
За його словами, передача таких технологій пов'язана з безпековими ризиками.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, Сполучені Штати мають бути «дуже обережними» з передачею таких військових технологій.

Про це Трамп сказав під час відкритого засідання свого кабінету.

Американський лідер підтвердив, що остаточного рішення щодо можливості ліцензованого виробництва ракет для Patriot в Україні ще не ухвалено.

"Ми обговорюємо це. Але передати таку технологію – справа нелегка. І я не думаю, що це колись станеться", – заявив Трамп.

Президент США пояснив свою позицію тим, що американське озброєння є одним із найсучасніших у світі, а тому Вашингтон має виважено підходити до передачі технологій іншим державам.

Трамп також розповів, що під час переговорів президент України Володимир Зеленський порушував питання отримання додаткових систем Patriot, а також крилатих ракет Tomahawk.

"Треба бути дуже розсудливим і дуже обережним", – наголосив американський президент.

Водночас він висловив занепокоєння, що передані військові технології в майбутньому можуть бути використані проти самих США.

"Є люди, які можуть передати цю технологію, і вони колись можуть обернутися проти вас. Якщо подивитися на історію воєн, таке траплялося. Тому ми маємо бути дуже обережними", – зазначив Трамп.

Таким чином, питання надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot, за словами президента США, залишається предметом обговорення, однак наразі Вашингтон не готовий ухвалювати позитивне рішення.

Раніше медіа писали, що Трамп не схвалив передачу Україні 300 ракет Patriot.

 
Дональд ТрампPatriot

Останні матеріали

Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється