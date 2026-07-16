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Перед самітом НАТО російська ракета спричинила тривогу в Туреччині – Spiegel

16 липня 2026, 20:27
Перед самітом НАТО російська ракета спричинила тривогу в Туреччині – Spiegel
Фото: Слово і Діло
ППО НАТО зафіксувала ціль, що рухалася у бік Туреччини, після чого в країні оголосили повітряну тривогу та підняли сили Альянсу в бойову готовність.

Напередодні саміту НАТО в Анкарі російська зенітна ракета, що збилася з курсу, спричинила повітряну тривогу по всій Туреччині.

Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel

За даними видання, у вівторок близько сьомої ранку радіолокаційні системи НАТО зафіксували ракету, яка на великій швидкості рухалася з боку Грузії у напрямку турецького повітряного простору.

Спочатку її ідентифікували як можливу балістичну ракету, через що в Туреччині оголосили повітряну тривогу. У найвищу бойову готовність також привели батарею Patriot Бундесверу, розгорнуту в провінції Малатья.

Згодом ракета впала в Чорне море, а подальший аналіз показав, що це була російська зенітна ракета, запущена з території окупованої росією Абхазії, яка відхилилася від курсу.

Інцидент викликав серйозне занепокоєння в НАТО та став ще одним випадком, який демонструє ризики для безпеки на східному фланзі Альянсу і потенційну небезпеку ескалації через дії росії.

 
РосіяТуреччинаППО

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