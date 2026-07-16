Перед самітом НАТО російська ракета спричинила тривогу в Туреччині – Spiegel
Напередодні саміту НАТО в Анкарі російська зенітна ракета, що збилася з курсу, спричинила повітряну тривогу по всій Туреччині.
Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.
За даними видання, у вівторок близько сьомої ранку радіолокаційні системи НАТО зафіксували ракету, яка на великій швидкості рухалася з боку Грузії у напрямку турецького повітряного простору.
Спочатку її ідентифікували як можливу балістичну ракету, через що в Туреччині оголосили повітряну тривогу. У найвищу бойову готовність також привели батарею Patriot Бундесверу, розгорнуту в провінції Малатья.
Згодом ракета впала в Чорне море, а подальший аналіз показав, що це була російська зенітна ракета, запущена з території окупованої росією Абхазії, яка відхилилася від курсу.
Інцидент викликав серйозне занепокоєння в НАТО та став ще одним випадком, який демонструє ризики для безпеки на східному фланзі Альянсу і потенційну небезпеку ескалації через дії росії.