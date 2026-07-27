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Турецькі F-16 охоронятимуть повітряний простір країн Балтії біля кордонів рф

27 липня 2026, 20:01
Турецькі F-16 охоронятимуть повітряний простір країн Балтії біля кордонів рф
Стамбул відправляє до Естонії п'ять винищувачів F-16 та десятки військових.

Із серпня до листопада Туреччина в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії залучить винищувачі F-16 до цілодобового бойового чергування для оперативного реагування на можливі порушення повітряного простору союзників.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

До естонської авіабази Амарі прибудуть п'ять винищувачів F-16 та 76 військовослужбовців 181-ї ескадрильї ВПС Туреччини, відомої як "Ескадрилья "Пантера". Контингент, який базується в Діярбакирі, виконуватиме місію в межах програми NATO Air Policing.

Екіпажі працюватимуть у режимі Quick Reaction Alert (QRA) – цілодобового бойового чергування, що передбачає негайний виліт у разі виявлення невідомих повітряних суден або загрози порушення повітряного простору.

У командуванні ВПС Туреччини зазначили, що місія є складовою системи протиповітряної оборони НАТО в мирний час і спрямована на гарантування безпеки повітряного простору союзників.

Насамперед ідеться про Естонію, Латвію та Литву. Балтійські держави не мають достатніх власних винищувальних сил для виконання таких завдань, тому їхній повітряний простір на ротаційній основі охороняють літаки країн-членів НАТО.

Окрім бойового чергування, турецькі пілоти братимуть участь у спільних навчаннях і тренуваннях разом з іншими союзниками Альянсу.

Зазначимо, що на тлі російських повітряних атак НАТО продовжує посилювати захист східного флангу Альянсу, зокрема й повітряного простору країн Балтії.

 
ТуреччинаНАТОБалтія

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