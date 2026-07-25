Українські дрони не є "чудо-зброєю" для НАТО – Politico

Успіхи українських дронів не скасовують потреби в армії та флоті.

Успіхи України з дронами викликали таке захоплення, що в деяких колах безпілотники почали рекламувати як "чудо-зброю" для НАТО.

Але це небезпечна теза, пише аналітикиня Елізабет Бров для Politico.

Ентузіазм цілком зрозумілий: українські дрони вражають судна тіньового флоту в Чорному та Балтійському морях, нафтопереробні заводи вглиб Росії, військові об'єкти в окупованому Криму. Командувач Силами безпілотних систем України повідомив, що лише за 96 годин на початку липня вдалося уразити 35 суден і 45 військових об'єктів. Дрони допомогли Україні відтіснити Чорноморський флот рф від західної частини моря. Але, як зазначив шведський військово-морський офіцер Ганс Гранлунд, "українцям не вдалося самостійно взяти під контроль Чорне море, оскільки вони не мають власного флоту".

Авторка наголошує, що дрони не усувають потреби в кораблях, танках та іншому озброєнні. Самі лише безпілотники не принесуть перемоги, а саме тому Україна постійно просить союзників про додаткові поставки традиційного озброєння і домоглася ліцензії на виробництво ракет Patriot. Начальниця Об'єднаного оперативного штабу Швеції Ева Скуг Хаслум попереджає, що поява ефективних засобів протидії дронам у широких масштабах є "абсолютно неминучою" і що дрони мають бути складовою всієї військової системи, а не замінювати її.

Якщо перебільшена віра в дрони змусить політиків неохоче обґрунтовувати законні оборонні потреби, переможцем буде лише один: росія, підсумовує авторка.